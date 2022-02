Palermo, stop per Crivello e Valente: da valutare i tempi di recupero

Non arrivano buone notizie per il Palermo di Silvio Baldini dal bollettino medico del club rosanero. Lo staff medico ha reso noto che l'attaccante Nicola Valente ed il difensore Roberto Crivello si sono sottoposti oggi (martedì 22 febbraio) ad esame ecografico sotto la guida del professor Angelo Iovane, consulente del Palermo. Gli esami hanno evidenziato per Valente un sovraccarico funzionale al polpaccio sinistro, mentre per Crivello una lesione distrattiva di primo grado sul gemello mediale del polpaccio destro. I tempi di recupero saranno oggetto di valutazione nelle prossime sedute di allenamento.

Il Palermo tornerà in campo sabato prossimo (26 febbraio) sul terreno di gioco della Virtus Francavilla. De Rose e compagni avrebbero dovuto giocare oggi al "Barbera" nel match di campionato contro il Taranto ma la sfida è stata rinviata al prossimo 30 marzo per preservare il manto erboso dello stadio palermitano, sede della gara valida per le qualificazioni al Mondale in Qatar tra la Nazionale di Roberto Mancini e la Macedonia del Nord. Gli azzurri giocheranno l'importante gara il 24 marzo.

