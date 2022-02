Palermo, l'ottimismo di Baldini: "A Francavilla faremo risultato"

Ultime annotazioni per Silvio Baldini alla vigilia della trasferta sul campo della Virtus Francavilla. Il tecnico toscano punta alla vittoria in terra pugliese per dar seguito al brillante successo a suon di gol ottenuto ai danni della Turris e incrementare il bottino in classifica per la volata finale in campionato. La squadra di Taurino si attesta al terzo poso in classifica con 50 punti (cinque in più dei rosanero), reduce dall'1-0 inflitto alla Fidelis Andria nel turno di recupero dello scorso martedì.

"Non so se sarà una gara spartiacque, sarà sicuramente molto indicativa e ci dirà cosa siamo e cosa vogliamo. Sono convinto, visti gli allenamenti, che faremo una grande gara e che faremo risultato - è il pensiero dell'allenatore rosanero nel corso della conferenza prematch - . Dobbiamo ripetere la gara di Catanzaro, con quello spirito. Per me è stata la migliore da quando sono arrivato e se giochiamo in quel modo il risultato arriverà. Sono felice che la Virtus Francavilla venga dopo la Turris, una vittoria che ci ha fatto capire il nostro valore".

"Il Palermo tranne Soleri e Crivello ha tutti a disposizione - spiega Baldini - . Fella e Silipo? Devo tenere conto della rosa e valorizzare tutti i giocatori: i ragazzi si allenano bene e hanno voglia di dimostrare e quando c’è l’occasione devono dimostrarlo. Ad oggi vedo altri più utili ma non escludo che un possano essere loro più funzionali al gioco. Ci sarà Giron titolare, è migliorato molto e si allena bene. Doda è in gamba e si è messo a disposizione". Sull'avversario pugliese il tecnico di Massa dice: "La Virtus Francavilla? Sono curioso di vedere come mai hanno fatto sette vittorie di fila. Dobbiamo confrontarci con una realtà importante, sono stati in grado di battere squadre che lottano per il campionato come Bari e Catanzaro".

