Palermo-Virtus Francavilla, da valutare le condizioni di Buttaro e Doda

Il Palermo non scenderà in campo per il turno infrasettimanale di serie C, in programma domani (martedì 22 febbraio) e valido per il recupero della ventiduesima giornata, non disputata lo scorso gennaio a causa dei casi da Covid in molti club. La gara, originariamente in programma contro il Taranto al "Barbera", è stata rinviata al prossimo 30 marzo per preservare il terreno di gioco dello stadio palermitano in vista dell'impegno della Nazionale azzurra di Mancini contro la Macedonia del Nord (24 marzo) che si giocherà a Palermo. I rosanero torneranno in campo sabato 26 febbraio contro la Virtus Francavilla in casa dei pugliesi.

Sul fronte formazione il tecnico Silvio Baldini deve fare il punto della situazione fra infortuni e squalifiche. Certa l'assenza dell'attaccante Soleri: sua la firma del 5-0 nel brillante successo contro la Turris di sabato scorso ma il numero 27 è stato ammonito dal direttore di gara ed essendo in diffida, è scattata la squalifica per il turno successivo. L'attacco, ad ogni modo, può disporre di tutti gli altri calciatori in organico. In primis Brunori che contro i campani di Caneo ha siglato la rete numero 14 in questa stagione a conferma dell'ottima condizione fisica dell'ex Juve Under 23.

In difesa Buttaro non è ancora al top della condizione a causa del problema muscolare alla coscia sinistra: il difensore scuola Roma è stato convocato per la gara contro la Turris ma non ha avuto minutaggio nel corso del match. Anche il calciatore albanese Doda sta proseguendo il recupero per l'infortunio al ginocchio destro. A centrocampo Dall'Oglio è stato impiegato da Baldini contro la Turris ma deve recuperare al meglio l'infortunio muscolare alla gamba destra.

© Riproduzione riservata