Palermo-Virtus Francavilla, Baldini recupera Valente: ballottaggio Giron-Doda

Il Palermo prepara la trasferta sul campo della Virtus Francavilla. I rosanero, assenti nel turno di recupero di martedì scorso, tornano in campo sabato (ore 17.30) alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana (Brindisi) nel match valido per la ventinovesima giornata di serie C. La formazione pugliese, in virtù della vittoria di misura sulla Fidelis Andria, è salita al terzo posto in classifica a quota 50, cinque punti in più della squadra di Silvio Baldini.

Crivello e Soleri out, Lancini e Perrotta centrali

Il tecnico toscano conferma il modulo 4-2-3-1, limita i correttivi e lascia gran parte della formaziona titolare che ha rifilato cinque reti alla Turris nel turno precedente. Le assenze certe, fra infortuni e squalifiche, sono Crivello (alle prese con un problema muscolare) e Soleri (sconta un turno di stop per la quinta ammonizione stagionale rimediata sabato scorso). Davanti al confermato Pelagotti, la difesa è composta da Lancini e Perrotta centrali e Accardi a destra. Ballottaggio sulla fascia sinista fra il francese Giron e il rientrante albanese Doda.

Floriano, Luperini e Valente alle spalle di Brunori

A centrocampo conferma per capitan De Rose al fianco di Damiani. Non ci sono dubbi sulla presenza da titolare del bomber Brunori. Alle spalle del numero 9 rosanero dorebbero agire Floriano (a sinistra), Luperini e Valente. Quest'ultimo sembra aver recuperato da un problema fisico e dovrebbe giocare dal primo minuto, preferito a Felici. Quest'ultimo si accomoderebbe in panchina pronto a subentrare nel corso del match, al pari di Silipo. Domani, venerdì 25 febbraio, alle ore 13, Baldini interverrà in conferenza stampa.

La Virtus Francavilla si affida alla punta Patierno

La Virtus Francavilla dovrebbe schierare il 3-4-2-1. Davanti al portiere Nobile, difesa con Delvino, Miceli e Idda; a centrocampo Pierno, Franco, Toscano ed Ingrosso; Mastropietro e Maiorino alle spalle della punta avanzata Patierno. Taurino, tecnico dei pugliesi, deve fare a meno degli indisponibili Perez, Enyan e Tulissi.

Le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-2-1): Nobile; Delvino, Miceli, Idda; Pierno, Franco, Toscano, Ingrosso; Mastropietro, Maiorino; Patierno. Allenatore: Taurino.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Lancini, Perrotta, Giron (Doda); De Rose, Damiani; Valente (Felici), Luperini, Floriano; Brunori. Allenatore: Baldini.

