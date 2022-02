Il Palermo riprende la corsa play-off, Soleri salta la Virtus Francavilla per squalifica

Il Palermo mette in cassaforte la brillante vittoria contro la Turris e guarda al prossimo avversario in campionato. La "manita" rifilata alla compagine di Caneo ha ridato immediata fiducia al gruppo di Baldini che ha dimenticato in fretta il ko di Foggia e ripreso lo slancio verso un piazzamento nei play-off. La serie C torna in campo martedì 22 febbrario per il recupero della ventuduesima giornata rinviata lo scorso gennaio a causa dei contagi da Covid in molti club. Il Palermo, però, non giocherà la gara interna contro il Taranto che verrà recuperata il 30 marzo.

La Lega ha deciso lo slittamento del match per preservare il manto erboso del "Barbera", sede di Italia-Macedonia del Nord, semifinale play-off degli azzurri di Roberto Mancini per la qualificazione ai Mondiali in Qatar, in programma il 24 marzo. Il calendario presenta a De Rose e compagni la trasferta in Puglia, sabato 26 febbraio, sul terreno di gioco della Virtus Francavilla. Quest'ultima è reduce dalla sconfitta, seppur di misura, al "Massimino" contro il Catania e si ferma a quota 47 punti in classifica, due in più dei rosanero.

L'ottima prova corale del Palermo ha dato fiducia al tecnico toscano che si gode il rendimento in attacco di Brunori (doppietta e quattordicesima rete stagionale contro i campani) ma non solo. La difesa, tornata a 4, è sembrata attenta e senza sbavature. Il centrocampo, con De Rose in cabina di regia ha offerto un gioco fluido e propositivo per il reparto offensivo. Numerose le ammonizioni annotate dall'arbitro che ha diretto la gara di domenica contro la Turris. Tra i calciatori rosanero che si sono visti sventolare il cartellino giallo c'è anche Soleri che, ha rimediato la quinta sanzione stagionale per un fallo su Bordo all’86' e, diffidato, salterà la sfida contro la Virtus Francavilla. Gli altri giocatori in diffida sono Giron, Luperini, Odjer e Perrotta.

© Riproduzione riservata