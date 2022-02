Palermo, rebus in difesa per Baldini: Damiani titolare con la Juve Stabia

Archiviato il rocambolesco pareggio di Campobasso, il Palermo lavora in vista della gara di domenica prossima, al "Barbera", contro la Juve Stabia. La truppa di Silvio Baldini riprende gli allenamenti per preparare il match casalingo, a caccia di una vittoria che porterebbe ossigeno e punti in casa rosanero. Nel corso delle sedute di allenamento della settimana appena iniziata si capirà se e quanto il tecnico di Massa opererà dei cambi di pedine nel 4-2-3-1 ormai consono.

Lancini al rientro dopo il turno di squalifica

Detto della probabile staffetta in porta, con Massolo che dovrebbe partire titolare al posto di Pelagotti, in difesa permangono altri dubbi. Nella linea a 4 si è aperta una corsa per due maglie con protagonisti ben sei giocatori. A Lancini, al rientro da un turno di squalifica, si aggiungo infatti Doda, Crivello, Giron, Accardi e Buttaro. Un bel rebus per Baldini che, nel match contro le "vespe" giallonese di mister Sottili cercherà di schierare il reparto arretrato che gli infonde più sicurezza.

Brunori al centro dell'attacco rosanero

A centrocampo Odjer dovrebbe nuovamente cedere il posto a Damiani, con l'ex Empoli che giocherà al fianco del capitano De Rose. Anche sulla trequarti ci sono dei nodi da sciogliere: Floriano dovrebbe tornare a far parte dello schieramento iniziale (al suo posto dovrebbe giocare Felici) e Luperini potrebbe rifiatare e accomodarsi in panchina. Sulla presenza in campo dal primo minuto di Brunori, nel ruolo di punta avanzata, non dovrebbero esserci dubbi. Soleri pronto a subentrare nel corso della sfida ai campani.

Palermo-Juve Stabia, dirige Collu di Cagliari

A dirigere Palermo-Juve Stabia sarà l'arbitro Giuseppe Collu della sezione di Cagliari. Il fischietto sardo sarà coadiuvato dagli assistenti Mirco Carpi Melchiorre di Orvieto e Nicola Tinello di Rovigo. Quarto ufficiale Valerio Pezzopane de L’Aquila.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Massolo (Pelagotti); Buttaro, Somma, Marconi (Lancini), Perrotta (Giron); De Rose, Damiani; Valente, Luperini, Floriano (Felici); Brunori. Allenatore: Baldini.

JUVE STABIA (4-2-3-1): Dini; Donati, Troest, Caldore, Dell’Orfanello; Scaccabarozzi, Altobelli; Ceccarelli, Stoppa, Bentivegna; Eusepi. Allenatore: Sottili.

Madonie, 8 nuove scuole calcio del territorio nel circuito Palermo

Le scuole calcio delle Madonie cominciano il percorso all’interno del sistema delle scuole calcio ufficiali del Palermo. A seguito del protocollo siglato lo scorso luglio tra il club rosanero e l’Ente Parco delle Madonie, arriva dunque a compimento l’adesione delle scuole del territorio, che ora sono ufficialmente strutture affiliate al settore giovanile del Palermo. Si tratta dell’USD Atletico Gangi, l’ASD Gangi, l’ASD Petralia Sottana, il Città di Petralia Soprana, l’ASD Polisportiva Castellana, la Vis Bompietro, il Mufara Polizzi e l’USD Alimena. Decine e decine di bambini e ragazzi dei paesi dell’area montana avranno così la possibilità di vedere finalmente annullata la distanza con i propri coetanei delle aree cittadine, grazie a un progetto che fin da subito porterà periodicamente i tutor e i professionisti della formazione sportiva del Palermo a sostenere le attività sportive delle scuole del territorio, con appositi stage, sessioni di training e sessioni di valutazione dei giovani talenti, al pari delle scuole cittadine. Un progetto non solo sportivo e formativo ma anche di inclusione sociale. I ragazzi che frequentano le società del circuito indosseranno materiale dello stesso sponsor tecnico del Palermo e il logo "Scuola Ufficiale Palermo". Al termine della stagione sportiva la Società rosanero avrà poi la facoltà di tesserare per le proprie formazioni giovanili gli atleti più meritevoli, esercitando un vero e proprio diritto di prelazione.

© Riproduzione riservata