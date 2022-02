Palermo, terzo pareggio per Baldini: chance per Massolo contro la Juve Stabia

Terzo pareggio in quattro partite dall'arrivo di Silvio Baldini sulla panchina del Palermo. I rosanero hanno strappato via un punto in extremis (gol di Brunori a cinque minuti dal termine) di ritorno dalla trasferta di Campobasso. Gara rocambolesca che ha visto nel primo tempo il botta e risposta fra le due squadre con vantaggio dello stesso Brunori (autore di una doppietta) e pareggio immediato dei molisani. Nella ripresa il gol "fantasma" di Odjer (prima convalidato e poi annullato dal'arbitro), il vantaggio del Campobasso, prima del 2-2 finale firmato dall'ex Juve Under 23.

Il calendario ha in programma per De Rose e compagni la gara casalinga contro la Juve Stabia, in programma al "Barbera" domenica prossima (13 febbraio). Le "vespe" giallonere sono reduci dalla vittoria di misura al Menti contro il Latina dell'ex rosanero Di Donato, ora alla guida dei pontini. L'allenatore rosanero, in vista della sfida contro i campani di Stefano Sottili, potrebbe efffettuare qualche cambio nel reparto difensivo che in terra molisana ha subìto un pò troppo la manovra offensiva del Campobasso.

Le incertezze di Pelagotti potrebbero spingere il tecnico di Massa a dare spazio a Massolo, già schierato tra i pali nella trasferta di Catanzaro. Lancini, assente per squalifica, dovrebbe contendersi una maglia ed a centrocampo. A centrocampo si potrebbe rivedere dal primo minuto Damiani, con l'Ex Empoli al posto di Odjer. Brunori, doppietta a parte, è sembrato in buona condizione (decima rete stagionale) ed è inamovibile. Non si esclude il ritorno della staffetta fra Floriano e Felici con l'ex Bari in campo al fianco di Valente e Luperini. Silipo è entrato nel corso della ripresa e potrebbe avere minutaggio anche contro i gialloneri.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Massolo (Pelagotti); Buttaro, Somma, Marconi (Lancini), Perrotta; De Rose, Damiani; Valente, Luperini, Floriano (Silipo); Brunori. Allenatore: Baldini.

JUVE STABIA (4-2-3-1): Dini; Donati, Troest, Caldore, Dell’Orfanello; Scaccabarozzi, Altobelli; Ceccarelli, Stoppa, Bentivegna; Eusepi. Allenatore: Sottili.

© Riproduzione riservata