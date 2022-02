Il Palermo pareggia a Campobasso, Baldini: "Ottima la prestazione, l'arbitraggio no"

Il Palermo torna dalla trasferta molisana con un pareggio. I rosanero chiudono il match contro il Campobasso sul punteggio di 2-2, con la rete del raddoppio ospite arrivata nei minuti finali con Brunori, autore di una doppietta (e di una buona prova). Gara rocambolesca con primo tempo chiuso in parità sull'1-1 e ripresa più vivace e contrassegnata anche dal gol "fantasma" di Odjer: prima convalidato e poi non concesso dal direttore di gara.

In conferenza post match arrivano le parole del tecnico Silvio Baldini: "Bisogna accettare il verdetto del campo. I calciatori hanno giocato a viso aperto dimostrando di voler fare bene anche se ci sono alcune situazioni da migliorare. Avremmo meritato più del pareggio". Il pensiero dell'allenatore toscano si sposta al gol annullato ad Odjer e senza giri di parole dice che "in Lega Pro gli arbitri sono scarsi, non riescono a prendere una decisione chiara. Prima arbitro e guardalinee convalidano il gol e poi cambiano opinione dopo le proteste veementi degli avversari".

Sulla prova del gruppo rosanero Baldini ha detto di "ringraziare la squadra, ho chiesto di giocare in modo totalmente diverso e stanno dimostrando di volere fare qualcosa di importante. Quando premiamo il piede sull'acceleratore possiamo fare bene, giochiamo a viso aperto. Silipo? Sono molto contento, è entrato bene in partita e non si è tirato indietro. Lanci lunghi? Abbiamo fatto gol con Brunori e creato tante situazioni".

Il tecnico del Campobasso: "Grande rammarico"

"Il rammarico è grande per non aver portato a casa i tre punti che volevamo - ha detto a fine gara l'allenatore del Campobasso, Mirko Cudini - . Non siamo stati in grado di gestire la partita fino alla fine contro un avversario che nel primo tempo, sinceramente, ha fatto poco. Alla fine il Palermo è venuto fuori e gli episodi a volte ti possono castigare. Sono contento dopo aver visto la terza partita in una setitmana per quello che abbiamo fatto in campo, per l'atteggiamento che abbiamo avuto. Forse è il destino, quei tre punti che in casa non riusciamo a trovare. Quando non fai bottino pieno vuol dire che qualche errore lo hai commesso. Dobbiamo mantenere la lucidità fino alla fine".

