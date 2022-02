Palermo, Doda e Dall'Oglio in dubbio per la Juve Stabia: Baldini rilancia Silipo

Il Palermo prosegue le sedute di allenamento in vista della prossima gara in campionato: domenica pomeriggio (ore 17.30) Brunori e compagni avranno di fronte la Juve Stabia. I campani si attestano a metà classifica a sei punti di distanza dal Palermo (39). Silvio Baldini non ha ancora sciolto i dubbi che riguardano, principalmente, il reparto difensivo tra assenze per squalifica ed infortuni.

Marconi squalificato, Lancini rientra dopo un turno di stop

Il difensore albanese Doda non è al top della condizione e difficilmente sarà in campo contro i gialloneri. Marconi nel corso della gara contro il Campobasso ha rimediato l'ammonizione, la quinta, è va in squalifica per il prossimo turno. Rientra invece da una giornata di stop Lancini, fermato dal giudice sportivo ed assente contro i molisani. La difesa dovrebbe completarsi con gli innesti di Accardi, Perrotta e Giron. Pronto anche Crivello a subentrare nel corso della partita.

A centrocampo Damiani al fianco di De Rose

A centrocampo giocherà molto probabilmente Damiani che prenderà il posto di Odjer con De Rose in campo nonostante la prova poco brillante di domenica scorsa. Dall’Oglio è ancora alle prese con un probolema alla coscia destra. Sulla trequarti dovrebbe giocare dal primo minuto Silipo: l'ex Roma, gara dopo gara, sembra aver convinto il tecnico rosanero che potrebbe lanciarlo nell'undici iniziale. In avanti conferma per Brunori che dopo aver raggiunto la doppia cifra di gol stagionali vuole incrementare ulteriomente il proprio bottino.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Massolo (Pelagotti); Accardi, Somma, Lancini, Perrotta (Giron); De Rose, Damiani; Valente, Luperini, Silipo (Felici); Brunori. Allenatore: Baldini.

JUVE STABIA (4-2-3-1): Dini; Donati, Troest, Caldore, Dell’Orfanello; Scaccabarozzi, Altobelli; Ceccarelli, Stoppa, Bentivegna; Eusepi. Allenatore: Sottili.

Arbitro: Collu di Cagliari

© Riproduzione riservata