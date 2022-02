Palermo, ultimi dubbi per Baldini: in difesa ballottaggio Giron-Crivello

Ultime disposizioni tecnico-tattiche per Silvio Baldini in vista della gara di sabato pomeriggio (ore 17.30) al "Barbera" contro la Juve Stabia. La sfida contro i campani di Sottili apre un mini-ciclo di partite che, oltre ai gialloneri, vedrà il Palermo giocare contro il Foggia di Zeman (martedì 15) in trasferta e tornare nello stadio del capoluogo siciliano contro la Turris (sabato 19). Un trittico importante che metterà a dura prova De Rose e compagni in piena lotta per mantenere un posto nella griglia play-off.

Lancini pronto al rientro, stop per Buttaro

Il Palermo, reduce da due pareggi, va a caccia della vittoria casalinga per alimentare la propria classifica. Per la formazione da opporre alla Juve Stabia, l'allenatore di Massa deve fare i conti con le assenze di tre pedine: Doda, Dall’Oglio e Marong. I primi due continuano le terapie, in fase di recupero dai recenti infortuni. Il difensore albanese ha cominciato la riatletizzazione. L’ecografia a cui si è sottoposto oggi Buttaro ha evidenziato un’elongazione post-traumatica del retto femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni. Sul fronte squalifiche, Lancini rientra dopo un turno di stop ma fa il viaggio opposto Marconi, fermato a sua volta dal giudice sportivo.

Floriano e Felici si contendono una maglia

In porta permane il dubbio sull'impiego di Pelagotti o il ritorno tra i pali in una gara titolare (aveva giocato a Catanzaro, ndr) del "vice" Massolo. Nel 4-2-3-1 ormai consueto la linea difensiva dovrebbe vedere in campo dal primo minuto Lancini e Perrotta perni centrali, Accardi a destra e Giron a sinistra. Quest'ultimo è incalzato da Crivello ma dovrebbe spuntarla il francese. La coppia di centrocampo vedrà il ritorno nella formazione titolare di Damiani, con Odjer in panchina. L'ex Empoli agirà al fianco del capitano De Rose. In avanti Luperini dovrebbe trovare conferma alle spalle della punta centrale Brunori con Valente a destra e Floriano (o Felici) a sinistra. Domani (venerdì 11 febbraio) alle ore 16 interverrà in conferenza stampa l'allenatore Silvio Baldini.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti (Massolo); Accardi, Lancini, Perrotta, Giron (Crivello); De Rose, Damiani; Valente, Luperini, Floriano (Felici); Brunori. Allenatore: Baldini.

JUVE STABIA (4-2-3-1): Dini; Donati, Troest, Caldore, Dell’Orfanello; Scaccabarozzi, Altobelli; Ceccarelli, Stoppa, Bentivegna; Eusepi. Allenatore: Sottili.

Arbitro: Collu di Cagliari

