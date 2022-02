Campobasso-Palermo 2-2, è finita: doppietta di Brunori. La gara minuto per minuto

FINITA

93': palla dentro per Brunori pescato in fuorigioco

5' di recupero

89': fallo di Menna su Soleri e cartellino giallo per il calciatore del Campobasso che, già ammonito, è espulso all'arbitro

86': PALERMO-GOL. Soleri sguscia ai difensori sulla destra e mette palla al centro per Brunori che da due passi non fallisce il 2-2

83': gran tiro di De Rose con palla alta sopra la traversa

83': due cambi per il Campobasso. In campo Magri al posto di Dalmazzi e dentro Giunta per Bontà

81': Palermo vicino al pareggio con Brunori che si gira in area e calcia sul palo lontano con palla fuori di poco

76': doppio cambio per Baldini. Fuori Marconi per Giron e in campo Soleri al posto di Luperini. Dentro anche Floriano per Valente

73': ancora un cambio per Cudini. Fuori Merkaj e in campo Bolsius

69': CAMPOBASSO-GOL. Preciso rasoterra di sinistro di Pace ad incrociare e palla che si spegne alle spalle del portiere rosanero

66': ghiotta occasione per il Campobasso. Veloce contropiede e palla per Pace che a tu per tu col portiere alza sopra la traversa

65': cross di Perrotta per Silipo che invece di calciare in porta rimette al centro e sciupa l'occasione

62': doppio cambio per il Campobasso. Fuori Emmausso e Liguori e dentro Vanzan e Rossetti

61': contropiede del Palermo con Valente che si accentra e calcia a girare dal limire dell'area con palla bloccata da Zamarion

60': cartellino giallo per Marconi per fallo su Emmausso

Nel corso delle proteste dei molisani espulso dalla panchina Tenkorang del Campobasso

54: parabola di Silipo e palla respinta dal portiere molisano. Sulla palla svetta Odjer che ribadisce in rete e palla bloccata dal portiere. Per l'arbitro inizialmente è al di là della linea bianca e dà il gol, Poi ci ripensa: 1-1

53': fallo di Menna ai danni di Brunori e ammonizione per il calciatore di Cudini. Calcio di punizione dal limite per i rosanero

50': Somma anticipa in extremis Bontà servito da Merkaj con una palla filtrante in area rosanero

48': cross dalla sinistra di Brunori per la testa di Luperini ma la difesa molisana è attenta e sventa la minaccia

Baldini inserisce Silipo al posto di Felici

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

1' di recupero

45': Persia ferma fallosamente il contropiede di Odjer ed è ammonito

44': cross di Felici per Valente anticipato da Pace con palla in angolo

41': cartellino giallo per Baldini

40': assist di Valente per la testa di Odjer ma la palla non inquadra la porta

37': Merkaj ruba palla a centrocampo e si invola verso Pelagotti ma è fermato dal recupero di Perrotta

35': fallo di Bontà ai danni di Luperini e cartellino giallo per il capitano del Campobasso

33': conclusione in corsa di Fabriani con palla a lato

31': intervento in difesa di Felici a fermare l'incursione di Fabriani in area rosanero

28': entrata in ritardo di Brunori ai danni di Candellori e cartellino giallo per il numero 9 del Palermo

27': Baldini si agita in panchina e l'arbitro invita alla calma l'allenatore rosanero

24': preciso assist di Odjer per Felici ma il giocatore rosanero è fermato dalla difesa del Campobasso

22': Merkaj alza troppo la gamba nel contrasto con Marconi e l'arbitro concede la punizione ai rosanero

18': CAMPOBASSO-GOL. Emmausso servito da Merkaj spinge la palla in fondo al sacco per l'1-1

17': PALERMO-GOL. Prima occasione per i rosanero e Brunori con la punta del piede anticipa l'uscita di Zamarion e firma il vantaggio

16': Odjer fermato fallosamente e calcio di punizione per i rosanero

Il Palermo alza il baricentro nel tentativo di spezzare la costruzione del gioco dei molisani

13': Valente serve Felici sulla sinistra ma il cross del numero 75 rosanero è respinto in corner

12': Luperini si invola sulla destra ma commette fallo ai danni di Dalmazzi e l'arbitro ferma l'azione

9': si vede il Palermo con il cross di Buttaro dalla destra respinto al centro dell'area dalla difesa del Campobasso

Palermo in difficoltà, i rosanero soffrono la pressione dei molisani

7': altra chance per il Campobasso con Merkaj che raccoglie un cross dalla sinistra ma non inquadra la porta

4': palla filtrante di Emmausso per Merkaj con Pelagotti che esce dai pali e anticipa il giocatore avversario

2': il Campobasso a segno con il colpo di testa di Bontà ma l'arbitro annulla per posizione di fuorigioco del giocatore molisano

PARTITA INIZIATA

Queste le formazioni ufficiali della gara Campobasso-Palermo, valevole per la 25ª giornata del campionato di serie C 2021-2022, in programma alle ore 17.30.

CAMPOBASSO: 12 Zamarion, 5 Menna, 6 Dalmazzi, 7 Bontà (cap.), 10 Emmausso, 11 Pace, 18 Candellori, 21 Liguori, 23 Fabriani, 26 Persia, 27 Merkaj.

A disposizione: 1 Raccichini, 22 Coco, 2 Sbardella, 3 Vanzan, 8 Ladu, 9 Rossetti, 13 Martino, 14 Di Francesco,16 Tenkorang, 19 Giunta, 30 Magri, 98 Bolsius.

Allenatore: Cudini.

PALERMO: 1 Pelagotti; 25 Buttaro, 16 Somma, 15 Marconi, 33 Perrotta; 20 De Rose (cap.), 19 Odjer; 30 Valente, 17 Luperini, 75 Felici; Brunori.

A disposizione: 12 Massolo, 3 Giron, 4 Accardi, 6 Crivello, 7 Floriano, 10 Silipo, 21 Damiani, 23 Fella, 27 Soleri.

Allenatore: Baldini.

Arbitro: Longo (Paola).

Assistenti: Caso (Nocera Inferiore) - Ceolin (Treviso).

Quarto Ufficiale: Fontani (Siena).

© Riproduzione riservata