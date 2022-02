Palermo, dubbi in difesa: col Campobasso Felici al posto di Floriano

Silvio Baldini prepara la trasferta di Campobasso. Prosegue la preparazione del Palermo in vista della trasferta in terra molisana. La gara in programma domenica (ore 17.30) arriva dopo il flop di De Rose e compagni nel derby pareggiato 2-2 (dopo il doppio vantaggio dei rosanero) che ha offuscato la buona prova corale del gruppo nel match contro il Catanzaro.

Marong ancora a riposo

Il tecnico di Massa deve fare i conti con le notizie che arrivano dall'infermeria. Nel corso dell'allenamento odierno (venerdì 4 febbraio) si sono registrati gli stop per il difensore albanese Doda (distorsione al ginocchio destro) e per il centrocampIsta Dall'Oglio (contusione alla coscia destra). Le condizioni fisiche dei due calciatori saranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico prima di decidere se potranno essere arruolabili per il match contro il Campobasso. In più si aggiunge la perdurante indisponibilità di Marong, ancora a riposo per i postumi da Covid.

Giron dal primo minuto, Brunori unica punta

Sul fronte formazione le incertezze di Pelagotti contro l'Acr Messina potrebbero nuovamente ribaltare le gerarchie tra i pali. Non è da escludere infatti la nuova staffetta con Massolo, già titolare a Catanzaro. Dubbi in difesa, anche in considerazione della squalifica rimediata da Lancini (era diffidato). Perrotta dovrebbe partire titolare e prendere il posto di Marconi. Sulla sinistra dovrebbe agire dal primo minuto Giron. A centrocampo non ci sono dubbi sull'impiego di Damiani e Da Rose. In avanti nuovo ballottaggio per una maglia fra Floriano e Felici con l'ex Lecce che dovrebbe spuntarla per la maglia da titolare. Brunori al centro dell'attacco con Soleri pronto a subentrare nel corso del match.

Campobasso-Palermo, dirige Longo di Paola

A dirigere Campobasso-Palermo sarà l'arbitro Federico Longo della sezione di Paola. Il fischietto calabrese sarà coadiuvato dagli assistenti Rosario Caso di Nocera Inferiore e Marco Ceolin di Treviso.

Le probabili formazioni

CAMPOBASSO (4-3-3): Zamarion; Fabriani, Sbardella, Magri, Vanzan; Tenkorang, Candellori, Persia; Rossetti, Emmausso, Merkaj. Allenatore: Cudini

