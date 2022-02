Il Palermo nella tana del Campobasso, in difesa Somma e Marconi centrali

Ultimi dettagli nella formazione da opporre al Campobasso per il tecnico del Palermo Silvio Baldini. Alla vigilia del match contro i molisani, in programma domani pomeriggio (calcio d'inizio alle 17.30) l'allenatore di Massa ha fatto il punto sulla condizione del gruppo che in settimana ha registrato gli stop per infortunio del difensore albanese Doda e del centrocampista Dall'Oglio. Certa l'assenza del difensore Lancini che, in diffida, è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo e salta quindi la gara contro il Campobasso. In difesa potrebbe tornare dal primo minuto Somma a far coppia centrale con Marconi. Sulla fascia destra Baldini dovrebbe schierare, almeno dall'inizio, Buttaro. Sulla corsia opposta sembra esserci un ballottaggio per una maglia fra Perrotta e Giron.

A centrocampo Odjer torna al fianco di De Rose

A centrocampo non ci sono dubbi sulla presenza di capitan De Rose, al fianco del quale potrebbe tornare Odjer che nelle ultime giornate ha ceduto il posto al nuovo acquisto Damiani. Quest'ultimo partirebbe dalla panchina per subentrare nel corso del match. I trequartisti dovrebbero essere Valente, Luperini e Felici, quest'ultimo preferito a Floriano. Brunori punta avanzata con Soleri da utilizzare nel corso della gara. Anche Silipo potrebbe avere minutaggio a Campobasso.

I convocati rosanero

Ecco l'elenco dei giocatori rosanero convocati da Baldini per la gara contro il Campobasso: Portieri: Massolo, Pelagotti. Difensori: Accardi, Buttaro, Marconi, Giron, Perrotta, Crivello, Somma. Centrocampisti: Damiani, De Rose, Luperini, Odjer, Valente. Attaccanti: Brunori, Floriano, Fella, Silipo, Soleri, Felici.

Il Campobasso conferma il modulo 4-3-3

Il Campobasso di Cudini, reduce dal preggio (1-1) sul campo del Taranto dovrebbe confermare il 4-3-3. Davanti al portiere Zamarion, la linea difensiva con Fabriani, Sbardella, Magri e Vanzan; a centrocampo Tenkorang, Candellori e Persia; in avanti il tridente composto da Rossetti, Emmausso e Merkaj. Indisponibili Dalmazzi e Menna.

Campobasso-Palermo, dirige Longo di Paola

A dirigere Campobasso-Palermo sarà l'arbitro Federico Longo della sezione di Paola. Il fischietto calabrese sarà coadiuvato dagli assistenti Rosario Caso di Nocera Inferiore e Marco Ceolin di Treviso.

Le probabili formazioni

CAMPOBASSO (4-3-3): Zamarion; Fabriani, Sbardella, Magri, Vanzan; Tenkorang, Candellori, Persia; Rossetti, Emmausso, Merkaj. Allenatore: Cudini.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Buttaro, Somma, Marconi, Giron (Perrotta); De Rose, Odjer (Damiani); Valente, Luperini, Felici (Floriano); Brunori. Allenatore: Baldini.

