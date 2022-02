Rocambolesco 2-2 del Palermo a Campobasso, gol fantasma di Odjer prima concesso e poi annullato

Il Palermo acciuffa il pareggio per 2-2 allo stadio Nuovo Romagnoli di Campobasso contro la formazione molisana al termine di una gara nella quale succede di tutto. Il Palermo torna con un solo punticino dalla seconda trasferta dall’arrivo di Baldini in panchina.

Il tecnico di Massa schiera il consueto 4-2-3-1 con Pelagotti in porta; difesa con Buttaro, Somma (al debutto stagionale), Marconi e Perrotta; a centrocampo Odjer preferito a Damiani al fianco di capitan De Rose; sulla trequarti Valente, Luperini, e Felici (al posto di Floriano), con Brunori punta centrale. Il Campobasso di Cudini con il 4-3-3: in porta Zamarion; difesa con Fabriani, Menna, Dalmazzi e Pace; a centrocampi il capitano Bontà con Candellori e Persia; tridente composto da Merkaj, Emmausso e Liguori.

Botta e risposta nel primo tempo: al 17' alla prima occasione i rosanero sbloccano il punteggio con Brunori che con la punta del piede anticipa l'uscita di Zamarion e firma il vantaggio. Appena un giro d’orologio e il Campobasso pareggia con Emmausso che, servito da Merkaj, spinge la palla in fondo al sacco per l'1-1. Al 2' il Campobasso era andato a segno con il colpo di testa di Bontà, ma l'arbitro aveva annullato per posizione di fuorigioco del giocatore molisano. Nella ripresa, al 54’, il giallo del nuovo vantaggio del Palermo. Parabola di Silipo e palla respinta dal portiere molisano. Sulla respinta interviene di testa Odjer che ribadisce in rete con palla bloccata dal portiere. Sulla linea? Oltre la linea? L’arbitro prima dà il gol, poi torna sulla sua decisione e il punteggio rimane sull’1-1. Al 69’ la squadra di casa si porta avanti: preciso rasoterra di sinistro ad incrociare di Pace e palla che si spegne alle spalle del portiere rosanero. Il Palermo non molla la presa con Baldini che inserisce Soleri, Floriano e Giron. A quattro minuti dal termine il pareggio: assist di Soleri e palla al centro per Brunori che da due passi non fallisce il 2-2 (doppietta e decimo gol stagionale per il numero 9 rosanero). Minuti finali senza ulteriori sussulti anche dopo l’espulsione (doppio giallo) di Menna. Palermo che compie un piccolo passo in avanti e si porta a quota 39 punti. Domenica prossima (13 febbraio) De Rose e compagni ospitano la Juve Stabia che ha vinto di misura ai danni del Latina.

CAMPOBASSO-PALERMO 2-2

RETI: pt 17' Brunori, 18' Emmausso; st 24' Pace, 41' Brunori

CAMPOBASSO (4-3-3): Zamarion 6; Fabriani 6, Menna 5, Dalmazzi 5.5 (38' st Magri sv), Pace 7; Candellori 6.5, Persia 6, Bontà 6.5 (38' st Giunta sv); Merkaj 7 (28' st Bolsius sv), Emmausso 7 (17' st Vanzan 5), Liguori 6.5 (17' st Rossetti 6). In panchina: Raccichini, Coco, Sbardella, Ladu, Martino, Di Francesco, Tenkorang. Allenatore: Cudini 6.5

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti 6; Buttaro 6, Somma 6.5, Marconi 6 (32' st Giron sv), Perrotta 5.5; De Rose 6.5, Odjer 6; Valente 5.5 (32' st Floriano sv), Luperini 5.5 (32' st Soleri 6), Felici 6 (1' st Silipo 5.5); Brunori 7. In panchina: Massolo, Accardi, Crivello, Damiani, Fella. Allenatore: Baldini 6

ARBITRO: Longo di Paola 5.5

NOTE: pomeriggio fresco, terreno in buone condizioni. Spettatori: 3500 circa. Espulsi al 55' Tenkorang (dalla panchina) per proteste ed all’89’ Menna per doppia ammonizione. Ammoniti: Bontà, Persia, Pace, Brunori, Marconi, De Rose e l'allenatore del Palermo Silvio Baldini. Angoli: 8-3 per il Palermo. Recupero: 1'; 5'.

