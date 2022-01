Baldini conferma il 4-2-3-1 per il Palermo, si complica la cessione di Marong

Silvio Baldini continua ad oleare i meccanismi nel Palermo che si sta allenando sodo in vista del match di lunedì prossimo in casa del Catanzaro. Per la sfida contro i giallorossi calabresi, il tecnico di Massa può contare sul gruppo quasi al completo. Si va riducendo, infatti, il numero di calciatori ancora indisponibili per via del contagio da Covid. Nel corso delle sedute settimanali Baldini ha provato schemi e tattica con in mente il modulo 4-2-3-1. Per quanto riguarda i nomi che comporranno lo scacchiere anti-Catanzaro, lo schieramento in difesa dovrebbe vedere in campo Almici, Somma, Lancini e Giron. In porta è certa la presenza di Massolo, considerata la squalifica di Pelagotti rimediata a Latina. A centrocampo dovrebbero agire Odjer e De Rose con Dall'Oglio che potrebbe tornare in pole per una maglia da titolare. Infine, per l'attacco, sembra profilarsi l'ipotesi Soleri prima punta. Alle spalle dell'ex Roma dovrebbero agire Silipo, Luperini e Felici.

Resta aperta l'ipotesi Damiani per il centrocampo

Il mercato in uscita registra una frenata sulla possibile cessione di Marong. Sul difensore del Gambia si era registrato l'interesse della Vibonese ma nelle ultime ore il club calabrese ha perfezionato l'acquisto del centrale Carosso, proveniente dalla Pro Vercelli, e potrebbe non prendere più in considerazione il calciatore rosanero. Se, invece, dovesse concludersi la trattativa potrebbe arrivare l'ok per l'ingaggio di Damiani dall'Empoli.

Domani allenamento con l’Asd Oratorio SS Ciro e Giorgio

Domani, giovedì 20 gennaio, a partire dalle 14.30, il Palermo ha programmato un allenamento congiunto nel campo sportivo comunale di Marineo in Via Francesco Bologni, con la formazione dell’ASD Oratorio SS Ciro e Giorgio (Eccellenza), in attesa che la squadra ospitante porti a termine tutti i protocolli sanitari richiesti per garantire lo svolgimento delle attività in piena sicurezza. Per l’occasione, i canali social del Palermo mostreranno l’allenamento in diretta streaming.

Catanzaro-Palermo, dirige l'arbitro Carella di Bari

A dirigere Catanzaro-Palermo sarà l'arbitro Luigi Carella della sezione di Bari. Il fischietto pugliese sarà coadiuvato dagli assistenti Antonio Severino di Campobasso e Mauro Dell’Olio di Molfetta. Quarto ufficiale Luca Cherchi di

Carbonia.

