Il Palermo si avvicina alla gara col Catanzaro, giovedì allenamento congiunto a Marineo

Si avvicina il ritorno del Palermo in una gara di serie C. Il campionato, a causa della diffusione del Covid, ha subìto molti rinvii e, salvo nuove indicazioni, i rosanero lunedì prossimo (24 gennaio) scenderanno in campo allo stadio "Ceravolo" di Catanzaro nel posticipo valido per la ventitreesima giornata, con calcio d'nizio alle ore 21. Mister Baldini ha ormai recuperato quasi tutti i giocatori che, negativi al tampone, sono rientrati regolarmente in gruppo per svolgere le sedute di allenamento in vista della gara contro i calabresi. Il modulo che il tecnico di Massa dovrebbe schierare nel primo match del 2022 è il 4-2-3-1, già provato nel corso delle prime sedute di allenamenti dal suo arrivo sulla panchina del club siciliano. Il capitano De Rose lavora regolarmente in gruppo, Santana invece rimane al fianco di Baldini come collaboratore, dopo aver preso parte al lavoro in campo delle ultime settimane.

Il 20 gennaio allenamento con l’Asd Oratorio SS Ciro e Giorgio

Giovedì 20 gennaio, a partire dalle 14.30, il Palermo ha programmato un allenamento congiunto nel campo sportivo comunale di Marineo in Via Francesco Bologni, con la formazione dell’ASD Oratorio SS Ciro e Giorgio (Eccellenza), in attesa che la squadra ospitante porti a termine tutti i protocolli sanitari richiesti per garantire lo svolgimento delle attività in piena sicurezza. Per l’occasione, i canali social del Palermo mostreranno l’allenamento in diretta streaming.

Il Siena torna alla carica per Valdifiori

Sul fronte calciomercato, in attesa di vedere concretizzare l'arrivo di Damiani dall'Empoli (le parti sarebbero pronte a concludere la tratattiva), sembra allontanarsi l'ipotesi Valdifiori. Il regista ha recentemente rescisso il contratto con il Pescara e, oltre al Palermo, nelle ultime ore sembra si sia riavvicinato il Siena, pronto a rilevare l'esperto centrocampista. In uscita il club rosanero potrebbe valutare l'interesse della Vibonese su Marong. La società calabrese acquisterebbe il giocatore con la formula del prestito.

