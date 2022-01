Il Palermo si prepara al posticipo col Catanzaro, ballottaggio Floriano-Felici

La partitella a Marineo ha messo Silvio Baldini nelle condizioni di vedere all'opera il "suo" Palermo. Nel test vinto per 6-0 ai danni della Asd S.Ciro e Giorgio l'allenatore rosanero ha collaudato giocatori e modulo, il 4-2-3-1, che metterà in campo nel match d'esordio in campionato, lunedì 24 gennaio al "Ceravolo" di Catanzaro. Al gruppo, che in settimana ha registrato il rientro dei calciatori negativi, si aggiungerà da domani (sabato 22 gennaio) il secondo acquisto del club: il centrocampista Samuele Damiani, in arrivo dall'Empoli, ha sostenuto le visite di rito e i test Covid.

Accardi o Doda per la corsia di destra

Per la sfida contro i giallorossi calabresi guidati da Vivarini, è certa l'assenza di due giocatori. Non saranno del match il portiere Pelagotti e il difensore Buttaro: entrambi hanno rimediato il cartellino rosso in occasione della trasferta di Latina. Tra i pali, quindi, ci sarà Massolo. La difesa a quattro dovrebbe comporsi al centro con Lancini e Marconi. A destra dovrebbe giocare Accardi con Doda alternativa; sulla corsia opposta Baldini dovrebbe dare fiducia a Giron. In mediana non dovrebbero esserci dubbi sull'impiego dal primo minuto di De Rose. Al fianco del capitano rosanero giocherà molto probabilmente Odjer con Dall'Oglio seconda scelta. I tre trequartisti che giocheranno dietro la punta avanzata, Soleri, dovrebbero essere Valente a destra, Luperini al centro e Floriano sulla sinistra. Felici potrebbe insidiare la maglia da titolare all'ex Bari. Domenica 23 gennaio alle ore 11:40 la conferenza stampa pre-match di Baldini.

Le probabili formazioni

CATANZARO (3-5-2): Nocchi; De Santis, Martinelli, Fazio; Bayeye, Welbeck, Cinelli, Sounas, Bjarkason; Bombagi, Iemmello.

Allenatore: Vivarini.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Accardi, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Odjer; Valente, Luperini, Floriano; Soleri.

Allenatore: Baldini.

Catanzaro-Palermo, dirige l'arbitro Carella di Bari

A dirigere Catanzaro-Palermo sarà l'arbitro Luigi Carella della sezione di Bari. Il fischietto pugliese sarà coadiuvato dagli assistenti Antonio Severino di Campobasso e Mauro Dell’Olio di Molfetta. Quarto ufficiale Luca Cherchi di

Carbonia.

Lunedì 24 gennaio il "Barbera" compie 90 anni

Il 24 gennaio del 1932 si aprirono per la prima volta le porte dello “Stadio Littorio”, il primo nucleo storico di quello che sarebbe divenuto, per sempre, la casa dei tifosi palermitani: lo stadio della Favorita, il Renzo Barbera. Quel giorno si giocò Palermo-Atalanta, in serie B, 5-1 per i rosanero: poche migliaia gli spettatori che poterono assistere a quella storica partita, sistemati per lo più sui “prati popolari” ai lati del campo, dove adesso campeggiano le grandi curve. Oggi quella platea attorno al prato verde conta oltre 36mila posti a sedere e, fuori dallo stadio, centinaia di migliaia di tifosi sparsi in tutta Italia e nel resto del mondo, grazie alla comunità di palermitani all’estero, una delle più nutrite, frutto della grande emigrazione di massa del primo dopoguerra e dei tanti giovani che ancora oggi decidono di specializzarsi e lavorare lontano da casa. Per celebrare l’anniversario dalla fondazione del Barbera, il Palermo e Eleven Sports hanno deciso di fare un regalo proprio a quei tifosi all’estero che grazie allo streaming live delle partite possono sentirsi seduti in quello stadio tanto amato, che lunedì spegne 90 candeline. Per l’occasione, infatti, a tutti i tifosi all’estero che ne faranno richiesta saranno donati codici omaggio per seguire un mese di partite del Palermo, proprio all’avvio del girone di ritorno denso di sfide imperdibili. I codici saranno attivabili solo da altri Paesi, fuori dal territorio italiano, in tutto il mondo.

© Riproduzione riservata