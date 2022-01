Altri sei negativi al Covid nel Palermo, l'idea Valdifiori potrebbe concretizzarsi

Si allarga il numero di calciatori a disposizione di Silvio Baldini. Sono sei i giocatori risultati negativi al ciclo di tamponi effettuato oggi (domenica 16 gennaio) sul gruppo di giocatori positivi che avevano portato a termine il periodo di isolamento previsto dalla circolare del ministero della salute del 30 dicembre 2021. I sei nuovi negativi si aggiungono ai due che ieri avevano già seguito lo stesso iter, tornando a disposizione del mister dopo le visite mediche previste dai protocolli federali.

Baldini con 23 giocatori a disposizione

Una volta rientrati nel gruppo squadra, nelle prossime ore, saranno quindi 23 gli uomini a disposizione di mister Baldini per i prossimi allenamenti. Il tecnico di Massa, quindi, può disporre di un gruppo più numeroso. Sono un ricordo lontano le sedute nelle quali poteva disporre di solo 6 elementi e con l'utilizzo dell'ex calciatore Mario Alberto Santana, ora nello staff tecnico, per riuscire a far "numero". Lavoro su tecnica e tattica per Baldini che continua a provare il 4-2-3-1 in vista della ripresa del campionato di serie C. Se non ci saranno novità legate alla diffusione del Covid, il Palermo scenderà in campo domenica 24 gennaio (ore 21) sul terreno di gioco del Catanzaro.

Non arrivano nuovi segnali in chiave mercato per il club di Viale del Fante ma nelle prossime ore potrebbe concretizzarsi una ipotesi che darebbe al centrocampo un valido rinforzo. L'idea di ingaggiare l'esperto regista Mirko Valdifiori sembra prendere una accelerata, anche in considerazione delle parole dello stesso ormai ex calciatore del Pescara. Valdifiori ha rescisso il contratto con il club abruzzese e potrebbe prendere in considerazione un'offerta del club rosanero.

