Rientra l'emergenza Covid nel Palermo, Damiani nome nuovo per il centrocampo

Sembra volgere al termine l'emergenza in casa Palermo dovuta ai casi di positività nel gruppo che nelle ultime settimane hanno ridotto notevolmente il numero di calciatori a disposizione del tecnico Silvio Baldini per il normle svolgimento degli allenamenti. Sono solo tre i giocatori della prima squadra ancora in isolamento: si tratta di Peretti, Marong e Perrotta, ai quali si aggiungono i Primavera Mauthe, Corona e Grotta. L'allenatore rosanero può disporre qiundi di ventuno calciatori con l'aggiunta di Mario Alberto Santana, già utilizzato nel corso delle sedute precedenti. Si lavora quindi a ranghi quasi completi in vista della ripresa del campionato. Domenica 24 gennaio il Palermo torna in campo nel match serale (calcio d'inizio alle ore 21) sul campo del Catanzaro.

Sul fronte calciomercato, in attesa che si possa concretizzare l'arrivo di Mirko Valdifiori (l'esperto regista ha rescisso consensualmente il contratto con il Pescara e attende segnali dal club rosanero), si prospetta la possibile trattativa con l'Empoli per rilevare Samuele Damiani, 24enne centrocampista. Il calciatore di proprietà della società toscana nelle ultime stagioni ha militato in serie C con le maglie di Carrarese, Lucchese e Viterbese. Il trasferimento dovrebbe avvenire in prestito e, in caso di esito positivo della trattativa, arriverebbe un rinforzo sicuramente utile per il centrocampo.

