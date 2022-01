Due negativi al Covid nel Palermo, Baldini con 17 calciatori a disposizione

Sale a 17 calciatori il numero di calciatori del Palermo a disposizione dell'allenatore Silvio Baldini. Oggi il gruppo di giocatori positivi che avevano portato a termine il periodo di isolamento previsto dalla circolare del ministero della Salute dello scorso 30 dicembre, ha effettuato il ciclo di tamponi. A termine delle verifiche sono stati evidenziati due nuovi esiti negativi al virus. I due calciatori saranno quindi subito sottoposti alle visite mediche previste dai protocolli federali e presto rientreranno nel gruppo squadra portando così a 17 gli uomini a disposizione di mister Baldini.

Baldini collauda il 4-2-3-1 in vista del Catanzaro

La squadra prosegue la preparazione allo Sport Village di Tommaso Natale e iniziano a prendere forma le idee del tecnico di Massa. Nella partitella del venerdì è stato schierato il modulo 4-2-3-1. Nella gara che segnerà il ritorno in una gara ufficiale nel 2022, il prossimo 24 gennaio contro il Catanzaro, Covid permettendo, tra i pali ci sarà sicuramente Massolo. Pelagotti, infatti, deve scontare il turno di squalifica per il cartellino rosso diretto rimediato nella trasferta di Latina. La difesa a quattro provata in allenamento ha visto al centro Lancini e Somma e sulle fasce Doda e Giron. Santana, utilizzato in assenza di altri centrocampisti, con Odjer, in mediana. Silipo, Luperini e Felici alle spalle della punta avanzata Soleri.

Valdifiori lascia il Pescara, Palermo all'orizzonte?

Sul fronte calciomercato l'esperto regista Mirko Valdifiori, obiettivo dei rosanero per rinforzare il centrocampo, ha risolto il contratto con il Pescara. Per il classe 1986 adesso potrebbero davvero aprirsi le possibilità di giocare in un altro club e l'ipotesi Palermo potrebbe davvero concretizzarsi nei prossimi giorni. Il giocatore avrebbe richieste anche da parte di altre società, soprattutto in serie B.

