Palermo in campo in vista della ripresa, sfuma l'idea Iemmello

Il Palermo ha ripreso gli allenamenti agli ordini del tecnico Silvio Baldini. Il gruppo rosanero ha svolto la seduta allo Sport Village di Tommaso Natale. In campo i giocatori negativi che proseguono la preparazione in vista del rientro in campionato, il prossimo 24 gennaio, in casa del Catanzaro. Lunga la lista di calciatori indisponibili, fermati dal Covid: sono 19 i giocatori in quarantena, ciascuno presso il proprio domicilio. Domani nuovo ciclo di tamponi molecolari per il gruppo rosanero e allenamento nel pomeriggio per i negativi.

Sul fronte calciomercato, oltre al Palermo, è forte l'interesse del Siena per provare ad ingaggiare il regista del Pescara Mirko Valdifiori. Il club abruzzese sta provando a puntellare il centrocampo e il nome in uscita corrisponde all'esperto calciatore. Il Catanzaro, prossimo avevrsario dei rosanero, sarebbe in dirittura d'arrivo per rilevare dal Frosinone l'attaccante Pietro Iemmello. Il giocatore, secondo le voci di mercato degli ultimi giorni, era un'idea dei rosanero per il reparto offensivo. Per quanto riguarda le cessioni, la Spal avrebbe messo gli occhi su Alberto Almici. Il club ferrarese avrebbe fatto un sondaggio per valutare il possibile arrivo dell'ex calciatore del Verona.

