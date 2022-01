Buone notizie per Baldini, nessun nuovo positivo: 19 i giocatori indisponibili

L'alto numero di calciatori positivi non consente il regolare svolgimento degli allenamenti per il Palermo che, già da qualche giorno deve fare i conti con un esiguo numero di giocatori a disposizione del tecnico Silvio Baldini. I rosanero negativi al tampone riprenderanno a lavorare in vista della ripresa del campionato nella giornata di martedì (11 gennaio). Tuttavia il ciclo di tamponi molecolari a cui si sono sottoposti oggi i giocatori e lo staff non ha evidenziato nuovi soggetti positivi al virus. Contestualmente uno dei primi giocatori risultati positivi ha completato il processo di negativizzazione portando quindi da 20 a 19 i giocatori attualmente indisponibili e in quarantena ciascuno presso il proprio domicilio.

Tutti i calciatori risultati negativi al ciclo di tamponi molecolari odierno sono dunque a disposizione di mister Baldini per i prossimi allenamenti. Il gruppo, in attesa dell'esito del giro di tamponi molecolari, si ritroverà sul terreno di gioco dello Sport Village di Tommaso Natale.

Sul fronte calciomercato non ci sono aggiornamenti sull'asse Palermo-Pescara con i nomi di Valdifiori, Nzita e Frascatore che rimangono in lizza per vestire la casacca rosanero. Sui giocatori del club abruzzese c'è la concorrenza di diversi club, soprattutto di serie B. Sembrano defilarsi le ipotesi Lollo (Bari) e Nardi (Cremonese). Mastalli dell'Avellino, invece, resta una possibile idea per il centrocampo rosanero. Reparto che, secondo le ultime voci di mercato, potrebbe vedere candidato a giocare in Sicilia anche Salvatore Burrai, in forza al Perugia, con il quale ha conquistato la promozione in B. Sul giocatore ci sarebbe anche l'interesse di Reggiana e Catanzaro.

© Riproduzione riservata