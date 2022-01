L'emergenza Covid rallenta il cammino del Palermo, Baldini "utilizza" Santana

Il rinvio a causa del Covid della terza giornata di ritorno allunga la data del rientro in campo del Palermo. Il nuovo calendario del girone C di serie C vede i rosanero di mister Baldini in campo il prossimo 24 gennaio al "Ceravolo" in casa del Catanzaro. Più tempo quindi a disposizione per l'allenatore di Massa per definire schemi e tattica. L'organico attualmente a disposizione è stato però drasticamente ridotto dalle postività di molti calciatori. Gli allenamenti proseguono ma a ranghi ridotti e con soli 10 giocatori: Almici, Doda, Lancini, Peretti, Perrotta, Somma, Luperini, Soleri, Felici e Grotta. Al "mini gruppo" si è aggregato anche l'ex capitano rosanero Mario Alberto Santana che ha partecipato al lavoro atletico e tattico. L'esperto calciatore argentino, che aveva appeso gli scarpini al gioco al termine di una lunga carriera, è attuale collaboratore tecnico del settore giovanile.

Sul fronte calciomercato si registra un decisa accelerata per provare ad ingaggiare il regista Mirko Valdifiori del Pescara. Il giocatore sarebbe un arrivo gradito dall'allenatore del Palermo che vuole puntellare la squadra per affrontare, Covid permettendo, la seconda parte della stagione. Sempre da Pescara resta aperta la possibilità di vedere in rosanero il difensore Mardochee Nzita. Sembra, invece, esserci una frenata sul nome di Giuseppe Giovinco: l'attaccante del Taranto, seguito anche dal Cosenza, non dovrebbe lasciare il club pugliese che non vuole privarsi del giocatore. Per il reparto d'attacco il Palermo avrebbe messo gli occhi anche su Iemmello dell'Avellino, seguito però anche da Catanzaro e Pescara. Per il centrocampo il nome che circola è Mastalli dell'Avellino che potrebbe lasciare il club irpino e cercare spazio altrove.

