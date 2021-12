Il Palermo sonda il mercato a caccia di centrocampisti, l'idea è Valdifiori

Il Palermo sonda il terreno per provare ad ingaggiare nuove pedine, soprattutto a centrocampo. Negli ultimi giorni sembra orientarsi verso Pescara il mirino del club rosanero che sta valutando con massima attenzione alcuni giocatori attualmente in forza al club abruzzesse. I rosanero, intanto, si godono gli ultimi giorni di sosta per le fesitività di fine anno per poi riprendere gli allenamenti in vista della prima gara del 2022, il 9 gennaio, al "Barbera" contro l'Acr Messina.

In settimana si era aperta la doppia pista che conduceva a due elementi che militano nella società biancazzurra. Paolo Frascatore e Mardochee Nzita potrebbero infatti lasciare il Pescara e cercare una nuova casacca ma non necessariamente in terza divisione. Il primo ha richieste in serie B e resta anche in piedi l'ipotesi Teramo che metterebbe sul tavolo un giocatore per effettuare lo scambio. Per Nzita, invece, sembra che il calciatore non sarebbe propenso ad accettare un ingaggio da club di serie C. Nei prossimi goirni si capirà meglio se ci potranno essere sviuppi o se tramonterà definitivamente l'ipotesi di provare a rilevare il giocatore.

Restiamo in casa Pescara perchè si è aggiunto un altro centrocampista che potrebbe far comodo a Silvio Baldini. Il nome è Mirko Valdifiori, 35 anni, regista esperto, con una lunga carriera in molti club tra i quali Cesena, Pavia, Legnano, Empoli, Napoli, Torino e Spal. Per il giocatore anche due convocazioni ed una presenza con la Nazionale azzurra. Se dovesse prendere piede la trattativa Valdifiori, l'arrivo del giocatore potrebbe dare consistenza in mediana per cercare di dare una nuova impostazione offensiva al gioco rosanero.

