Due nuovi positivi al Covid nel Palermo, 7 giocatori tornano negativi

Il Palermo, in attesa della ripresa del campionato, in programma il prossimo 24 gennaio contro il Catanzaro in traferta continua a fronteggiare la diffusione del Covid nel gruppo squadra e nello staff. Il risultato dei tamponi effettuati nella giornata di ieri (12 gennaio) sui giocatori negativi ancora a disposizione di Silvio Baldini ha evidenziato due nuovi casi di positività, portando a 6 i giocatori negativi attualmente disponibili per l’allenamento, oltre a due giocatori già negativizzati ma ancora in procinto di rientrare in gruppo.

Contestualmente, i tamponi effettuati oggi (13 gennaio) sui giocatori risultati positivi al virus negli scorsi giorni hanno evidenziato che 7 di loro sono tornati negativi e, dopo le visite mediche di rito, secondo tutti i protocolli sanitari disposti dalla Federcalcio si aggiungeranno presto al gruppo squadra attualmente operativo negli allenamenti, portando i giocatori disponibili a quindici. I soggetti positivi nello staff tecnico sono attualmente 3, in seguito alla negativizzazione di uno dei soggetti precedentemente risultati positivi.

Intanto gli allenamenti con i giocatori disponibili proseguono allo Sport Club di Tommaso Natale, sempre nel rispetto di tutte le norme sanitarie e in attesa di nuovi risultati dai prossimi cicli di tamponi.

