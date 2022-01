Altri tre calciatori del Palermo positivi, 20 in totale: gli allenamenti riprendono martedì

Continua a dilagare il Covid nelle fila del Palermo calcio. Il club rosanero ha reso noto oggi (domenica 9 gennaio) che gli esiti dei tamponi molecolari effettuati nella giornata di ieri (sabato 8 gennaio) per i calciatori ancora negativi al precedente ciclo hanno evidenziato altri tre calciatori positivi al Sars-Cov-2, che si aggiungono al novero di calciatori e membri dello staff positivi già comunicati in precedenza, portando a 20 il numero complessivo di giocatori posti attualmente in quarantena ciascuno presso il proprio domicilio.

Quattro in tutto i positivi tra i membri dello staff. Nei prossimi giorni saranno effettuati nuovi cicli di tamponi molecolari per monitorare l’evoluzione della carica virale nei giocatori e membri dello staff interessati. I calciatori risultati negativi all’ultimo ciclo di tamponi sono a disposizione del mister per gli allenamenti, nel rispetto di tutte le procedure sanitarie previste dai protocolli. Il prossimo allenamento è fissato per martedì 11 gennaio allo Sport Village di Tommaso Natale.

