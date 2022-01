Si allarga a 14 calciatori il gruppo a disposizione di Baldini, mercato in stallo

Silvio Baldini torna ad avere un numero più ampio di giocatori per proseguire gli allenamenti in vista della ripresa del campionato. Mancano dieci giorni al ritorno in campo del Palermo in una gara di serie C. Il calendario del girone C ha subìto slitttamenti a causa della diffusione della variante Omicron tra giocatori e membri dello staff tecnico. Covid permettendo, i rosanero saranno impegnati il prossimo 24 gennaio sul terreno di gioco dello stadio "Ceravolo" contro il Catanzaro di mister Vivarini.

Nuovo ciclo di tamponi sabato e domenica

Oggi (14 gennaio) l'allenatore di Massa ha potuto disporre di quattordici elementi (ieri erano solo sei i giocatori che hanno effettuato la seduta tecnica) per proseguire la preparazione che precede la ripresa delle gare della stagione che ha da poco effettuato il giro di boa. Sette i giocatori tornati negativi che si sono aggregati al resto del gruppo allo Sport Village di Tommaso Natale. I calciatori positivi si sottoporranno nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 gennaio al nuovo ciclo di tamponi.

La Spal non molla la presa per Almici

Sul fronte calciomercato non ci sono novità per quanto riguarda gli arrivi in casacca rosanero con, al momento, il solo Mattia Felici nella lavagna degli acquisti (seppur in prestito) di giocatori. Restano in piedi le trattative che hanno contrassegnato le ultime settimane di voci di potenziali ingaggi: Lollo (Bari), Valdifiori (Pescara), Nardi (Cremonese) e più recentemente Mastalli (Avellino) e Mazzini (Carrarese). In uscita, invece, è chiaro che le operazioni che si chiudono potrebbero di conseguenza aprire a nuovi innesti. La Spal non molla la presa per prendree Almici mentre su Marong e Peretti non sono arrivati segnali concreti alla dirigenza rosanero.

