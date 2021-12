Si raffredda la pista Nardi, per il Palermo spunta l'ipotesi Lollo

In attesa della ripresa degli allenamenti continuano a circolare nomi di possibili nuovi acquisti del Palermo. Negli ultimi giorni sembrava aver preso una direzione concreta la pista per il possibile ingaggio del centrocampista Filippo Nardi, attualmente in forza alla Cremonese, con la quale ha collezionato solo 4 presenze in campionato. Sul giocatore si stanno muovendo alcuni club di serie C che potrebbero entrare in concorrenza con i rosanero. Dall'ambiente del club lombardo sembra arrivare smentite sulla possibile partenza del giocatore ma nel calciomercato tutto è possibile.

Il club rosanero a caccia di rinforzi a centrocampo

Per la difesa restano in piedi le ipotesi per provare a rilevare dal Pescara due giocatori: Paolo Frascatore e Mardochee Nzita potrebbero infatti lasciare i biancazzurri e cercare spazio altrove e il Palermpo potrebbe valutarli entrambi. Il primo sarebbe però anche sul taccuino del Teramo che avrebbe proposto uno scambio con Piacentini senza fortuna.

Il Bari prosegue la volata verso la B

Il Bari capolista sembra aver messo la marcia definitiva per volare verso il ritorno nel campionato di serie B. Il club biancorosso ha ottenuto un distacco considerevole dalle dirette inseguitrici e, salvo sorprese, non dovrebbe mollare la vetta. Sul fronte mercato la società pugliese potrebbe sfoltire la rosa già nei prossimi giorni. Giocatori poco utilizzati potrebbero tornare invece utili a squadre che, invece, vanno a caccia di rinforzi per affrontare la seconda parte della stagione. È il caso del mediano Lorenzo Lollo che andrebbe a rinfoltire il centrocampo rosanero. Giocatore esperto, 31 anni, ha già vestito le maglie di Carpi, Empoli e Venezia.

