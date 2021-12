Baldini perde due pedine, Buttaro e Pelagotti saltano l'Acr Messina

Il Palermo targato Silvio Baldini, nuovo allenatore dei rosanero, volta pagina e si proietta al ritorno in campionato. La sosta per le festività di fine anno si concluderà il prossimo 9 gennaio quando De Rose e compagni torneranno in campo, allo stadio "Barbera", per la prima gara del 2022, valida per il turno numero 21 del girone C. L'avversario sarà l'Acr Messina: nella gara di andata, sul campo dei giallorossi, le due squadre non andarono oltre l'1-1. In classifica i rosanero sono fermi al quinto posto con 33 punti, reduci dal ko con il Latina che ha preceduto l'esonero di Giacomo Filippi e l'arrivo del nuovo tecnico. L'Acr di capitan Carillo ha chiuso la parentesi Ezio Capuano e affidato la panchina all'allenatore della Primavera 3 Ezio Raciti. Il club messinese, prima della sosta, ha sconfitto 2-1 allo stadio "Scoglio" la Paganese. In classifica occupa il diciassettesimo posto con 17 punti, in piena zona retrocessione.

Prime voci di mercato, Nardi per il centrocampo?

Silvio Baldini ha iniziato a studiare schemi e tattica in vista della ripresa del campionato. Il modulo che molto probabilmente schiererà lungo la seconda parte della stagione sarà il 4-2-3-1. C'è da lavorare sul gruppo ch, nelle ultime gare, ha tirato i freni rallentando parecchio la corsa al vertice della classifica mantenuta saldamente dal Bari. In corsa per il secondo posto si è formato un gruppo di cinque squadre, situazione che renderà sempre più agguerrita la lotta per il traguardo. In attesa della ripresa degli allenamenti, in casa Palermo, iniziano a circolare le prime voci di mercato: possibili innesti (o anche cessioni) per ridefinire l'organico e tentare l'assalto alla serie B. Sul fronte arrivi potrebbe concretizzarsi l'ingaggio di Filippo Nardi, attualmente in forza alla Cremonese. Una pedina che andrebbe a rinforzare il centrocampo.

Un turno di squalifica per Pelagotti e Buttaro

Il Palermo non potrà disporre di due giocatori per il derby con l'Acr Messina. Il portiere Pelagotti e il difensore Buttaro, espulsi nel corso della partita di Latina, salteranno il match contro i giallorossi per squalifica. Entrambi sono stati fermati per un turno del giudice sportivo. Lancini, Soleri e Perrotta sono in diffida.

Ridotta la penalizzazione del Foggia, come cambia la classifica

La Corte d'Appello Federale ha deciso di ridurre da 4 a 2 i punti di penalizzazione del Foggia. In virtù della decisione cambia la classifica del girone C. Il Foggia si porta a quota 31 e scavalca il Taranto. Ecco la classifica aggiornata:

Bari 41 punti, Monopoli 37, Avellino 35, Turris 33, Palermo 33, Virtus Francavilla 33, Catanzaro 32, Foggia 31, Taranto 30, Picerno 29, Juve Stabia 26, Latina 25, Catania 24, Campobasso 21, Paganese 21, Monterosi 21, ACR Messina 17, Fidelis Andria 16, Potenza 15, Vibonese 14. Foggia 2 punti di penalizzazione, Catania 2 punti di penalizzazione.

