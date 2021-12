Il Palermo si muove sul mercato, in difesa e centrocampo i possibili rinforzi

In attesa della ripresa del campionato, il Palermo si guarda intorno per provare ad individuare quei giocatori che andrebbero a rinforzare l'organico affidato alla guida tecnica del nuovo allenatore Silvio Baldini. Gli allenamenti riprenderanno fra tre giorni e il ritorno in campo è fissato per il prossimo 9 gennaio quando i rosanero calcheranno l'erba dello stadio "Barbera" per il derby siciliano contro l'Acr Messina. In vista della prima gara del 2022 la società potrebbe mettere a segno degli acquisti (o definire delle cessioni) che andrebbero a delinerare la squadra che affronterà la seconda parte della stagione.

Somma verso il reintegro in squadra

In difesa si presenta la possibilità di reintegro in prima squadra di Michele Somma. Il calciatore era stato messo fuori rosa e adesso, con il nuovo allenatore, potrebbe diventare una pedina in più per Baldini. Per il reparto arretrato potrebbero diventare obiettivi del club rosanero due calciatori del Pescara, poco utilizzati dal club abruzzese. Sono Paolo Frascatore e Mardochee Nzita che potrebbero lasciare i biancazzurri e cercare spazio altrove. A centrocampo, nelle ultime ore, ha preso consistenza l'ipotesi Filippo Nardi. Il calciatore, attualmente in forza alla Cremonese, potrebbe valutare la possibilità di trasferirsi in Sicilia anche se ha richieste provenienti da altri club. Per quanto riguarda l'attacco, l'organico ha già a disposizione vari elementi che nel corso della prima parte del campionato sono stati impiegati con più o meno minutaggio.

Un caso di positività al Covid nel gruppo rosanero

Intanto si registra un caso di positività nel gruppo rosanero: il giocatore sta attualmente trascorrendo la quarantena lontano da Palermo. Da valutare nei prossimi giorni con lo staff medico le condizioni per vedere se sarà possibile utilizzarlo per la gara contro l'Acr Messina. Un problema in più per Baldini che registra già le assenze certe per squalifica di Pelagotti e Buttaro, espulsi nel corso della gara in trasferta sul campo del Latina che ha preceduto l'esonero di Giacomo Filippi e l'arrivo del tecnico di Massa sulla panchina del Palermo.

