Latina-Palermo 1-0, la diretta. Con i rosa in nove entra Accardi

6': cross tagliato di Tessiore per Jefferson che non arriva ad intercettare

5': esce Dall'Oglio ed entra Accardi

1': Via al secondo tempo

SECONDO TEMPO

INTERVALLO

FINE PRIMO TEMPO

2' di recupero

45': tiro al volo in corsa di Almici con palla fuori

43': cross di Carissoni dalla sinistra per Ercolano fermato da Giron

42': Brunori raccoglie palla sulla destra e crossa al centro ma nessun compagno risponde all'invito

40': Jefferson si gira in area rosanero e viene fermato in angolo da Lancini

36': Jefferson da posizione defilata colpisce di destro con palla fuori

36': calcio di punizione di Carletti respinto dalla barriera

35': cambio obbligato per Filippi. Entra il portiere Massolo ed esce Fella

34': Palermo in nove. Pelagotti esce dai pali e stende Jefferson. L'arbitro sventola il rosso diretto al portiere

31': angolo dalla destra e colpo di testa di Esposito con palla sul fondo

29': gran tiro di Dall'Oglio dalla lunga distanza respinto da Cardinali, poi Fella si impossessa della palla e mette al centro, ma nessuno riesce a deviare in rete

28': provvidenziale l'intervento difensivo di Odjer su Carissoni

24': Il Latina sfiora il raddoppio. Cross basso per Jefferson che a due passi dalla porta rosanero incredibilmente alza sopra la traversa

24': Luperini perde la sfera sulla trequarti, consentendo il recupero della difesa avversaria

21': Jefferson blocca la sfera al limite dell'area rosanero ma Odjer libera

18': LATINA-GOL. Sul cross dalla fascia sinistra di Carissoni incerto rinvio ancora di Lancini, Giorgini di prima da dentro area la centra per il preciso colpo di testa all'angolino di Carletti

12': sul calcio di punizione assegnato per il fallo di Buttaro Carletti conclude bene, ma la palla viene deviata in corner

11': Palermo in dieci. Espulso Buttaro per fallo ai danni di Carletti lanciato verso la porta rosanero da un errore di Lancini

7': assist di Jefferson per Carletti anticipato dall'uscita di Pelagotti

6': grande intervento di Cardinali su tiro di Brunori

2': primo squillo per il Palermo con il colpo di testa di Almici bloccato dal portiere

PARTITA INIZIATA

Queste le formazioni ufficiali della gara Latina-Palermo, valevole per la 20ª giornata del campionato di serie C 2021-2022, in programma alle ore 18.00.

LATINA: 1 Cardinali, 5 Giorgini, 6 Amadio, 9 Carletti, 13 De Santis, 14 Barberini, 18 Tessiore, 24 Carissoni, 27 Esposito (cap.), 70 Ercolano, 79 Jefferson.

A disposizione: 12 Ciammaruconi, 22 Alonzi, 7 Di Livio, 15 Sane, 16 Marcucci, 17 Teraschi, 19 Celli, 33 Atiagli, 38 Nicolao, 40 Zorzo, 41 Gesmundo, 65 D’Aloia.

Allenatore: Di Donato.

PALERMO: 1 Pelagotti; 79 Lancini (cap.), 25 Buttaro, 33 Perrotta; 29 Almici, 19 Odjer, 11 Dall’Oglio, 17 Luperini, 3 Giron; 23 Fella, 9 Brunori.

A disposizione: 12 Massolo, 4 Accardi, 6 Crivello, 7 Floriano, 10 Silipo, 20 De Rose, 27 Soleri, 36 Mauthe, 54 Peretti.

Allenatore: Filippi.

Arbitro: Marini (Trieste).

Assistenti: Testi (Livorno) - Basile (Chieti).

Quarto Ufficiale: Cascone (Nocera Inferiore) .

