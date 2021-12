Ballottaggio Fella-Soleri col Latina, Filippi: "Lottiamo per il primo posto"

Il Palermo vuol chiudere il 2021 con un risultato positivo. Il calendario riserva ai rosanero la trasferta in casa del Latina guidato dall'ex di turno Daniele Di Donato. La partita è in programma domani pomeriggio (ore 18), valida per la ventesima giornata di serie C. Una gara sicuramente non facile, che arriva dopo il pareggio casalingo a reti inviolate contro il Bari capolista con 41 punti. De Rose e compagni occupano la terza posizione a otto lunghezze dalla vetta e al fianco della Turris. Il Monopoli è secondo con 34.

Almici e Luperini pronti al rientro, Lancini al centro della difesa

Filippi recupera due pedine a centrocampo. Al rientro da squalifica sia Almici che Luperini: il primo torna ad occupare un posto sulla destra, il secondo entra in ballottaggio per una maglia con Dall'Oglio. Valente non sembra recuperare il fastidio muscolare. Si profila invece un turno di riposo per capitan De Rose, sostituito da Odjer. Quest'ultimo, entrato in corsa nel match contro il Bari, potrebbe partire titolare contro i pontini. Sulla fascia sinistra riecco Giron. Le condizioni del francese non sono al top e in caso di forfait il posto sarebbe occupato da Crivello. In difesa, davanti a Pelagotti, Buttaro (a destra) e Perrotta (a sinistra) sono confermati. Al centro Lancini, con Marconi alla prese con un problema fisico. Anche per il reparto offensivo c'è un dubbio: chi far giocare al fianco di Brunori? Fella (favorito) e Soleri si contendono una maglia. Silipo giocherà dal primo minuto da trequartista.

Filippi: "Vogliamo migliorare la classifica"

L'allenatore rosanero si butta alle spalle il pareggio con il Bari e guarda al match di domani. "Sappiamo che con il Latina sarà difficile ma siamo pronti per fare un’ottima prestazione. Una partita molto importante, dobbiamo continuare a rimanere agganciati al Bari per continuare il nostro percorso. Non c'è assolutamente una resa da parte del gruppo - sottolinea l'allenatore - , giochiamo partita dopo partita, vogliamo migliorare la classifica. Questa squadra sta facendo il massimo, ha dei valori e lotterà fino alla fine vendendo cara la pelle e sudando la maglia per lottare per il primo posto". Sulla formazione da opporre ai nerazzurri spiega: "C’è qualche assenza: Valente non ha recuperato, Marconi ha problemi fisici, Doda non sarà convocato. Giron invece sta bene e viene con noi. Soleri e Brunori insieme possono convivere, sono giocatori complementari". Sguardo alla classifica. "Il Bari ha otto punti di vantaggio sul Palermo, evidentemente li merita. Vogliamo correggere quello che è stato fatto meno bene nel corso del girone d’andata. Siamo molto concentrati sul match contro il Latina, la sfida col Bari è passata. La squadra sta facendo il massimo per arrivare più in alto possibile".

Le probabili formazioni

LATINA (3-5-2): Cardinali; Carissoni, Esposito, Giorgini; Ercolano, Di Livio, Amadio, Tessiore, Nicolao; Carletti, Sane

PALERMO (3-4-1-2): Pelagotti; Buttaro, Lancini, Perrotta; Almici, Odjer, Luperini (Dall’Oglio), Giron (Crivello); Silipo; Brunori, Fella (Soleri).

Arbitro: Marini di Trieste

