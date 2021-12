L'ultima gara del 2021 contro il Latina, Filippi recupera Almici e Luperini

Archiviato il pareggio a reti bianche con il Bari, il Palermo si prepara al prossimo impegno in campionato, l'ultimo del 2021, in programma mercoledì prossimo (22 dicembre) in trasferta contro il Latina (ore 18). Obiettivo dei rosanero è mantenere viva la corsa per il primato in classifica, mantenuto saldamente dallo stesso Bari con 41 punti. De Rose e compagni sono al terzo posto con 33 punti, uno in meno della Turris seconda.

Verso la conferma di Silipo dietro Fella e Brunori

Sul fronte formazione da opporre ai nerazzurri del Latina, Filippi dovrebbe confermare il modulo che ha schierato contro la capolista. Per quanto riguarda il centrocampo, bisogna considerare il rientro da squalifica di Almici e Luperini con il primo che dovrebbe tornare tra i titolari. Nel corso della gara contro i biancorossi di Mignani, soprattutto nella parte finale della ripresa, l'allenatore rosanero ha inserito i vari Floriano, Fella e anche il Primavera Corona nel tentativo di portar via l'intera posta in palio, anche in virtù della superiorità numerica in campo. Sforzi vani con la partita che si è incanalata sullo 0-0. Contro il Latina potrebbe ripresentarsi il trequartista (Silipo) dietro le punte. Fella potrebbe tornare titolare al posto di Soleri, al fianco dell'inamovibile Brunori.

L'ex rosanero Di Donato presenta il match: "Vietato sbagliare"

Il Latina, allenato dall'ex calciatore del Palermo Daniele Di Donato, è reduce dal rocambolesco 3-3 casalingo contro il sorprendente Monterosi. In classifica i pontini occupano il tredicesimo posto con 21 punti. "Cercheremo di recuperare energie in questi giorni, non bisogna fermarsi - ha detto il tecnico del club nerassurro - . Voglio chiudere l’anno con una vittoria, dobbiamo fare tre punti a prescindere che l’avversario sia Palermo o Bari. Non è gara da sbagliare, vogliamo far passare delle buone feste ai nostri tifosi. Venderemo cara la pelle".

Designato l'arbitro Marini di Trieste

A dirigere Latina-Palermo sarà l'arbitro Nicolò Marini della sezione di Trieste. Sarà coadiuvato dagli assistenti Luca Testi di Livorno e Giulio Basile di Chieti. Quarto ufficiale Mario Cascone di Nocera Inferiore.

Le probabili formazioni

LATINA (3-5-2): Cardinali; Giorgini, Amadio, Di Livio; Carletti, Sane, Tessiore, Carissoni, Esposito; Nicolao, Ercolano.

Allenatore: Di Donato

PALERMO (3-4-1-2): Pelagotti; Buttaro, Marconi, Perrotta; Almici, De Rose, Dall’Oglio, Crivello; Silipo; Fella, Brunori.

Allenatore: Filippi

