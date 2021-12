Latina-Palermo 1-0, poche idee in campo e due espulsioni per i rosanero

Follia rosanero. Il Palermo perde 1-0 allo stadio “Francioni” contro il Latina e saluta il 2021 con una sconfitta, la quinta stagionale, al termine di un match che ancora una volta vede annotare due espulsioni (Buttaro e Pelagotti), poche idee in fase di costruzione del gioco e tanta confusione in attacco. Si salvano in pochi nelle fila della squadra di Filippi (Odjer, Giron) che ha cercato solo a tratti di reagire allo svantaggio subendo, anzi, in più di un’occasione il possibile raddoppio dei pontini. In classifica De Rose e compagni si fermano a quota 33. Per il Latina dell’ex calciatore rosanero Daniele Di Donato, tecnico dei nerazzurri, quarto risultato utile consecutivo (due vittorie e due pareggi) e timido sguardo alla zona playoff. Il Palermo torna in campo il prossimo 9 gennaio al “Barbera” contro l’Acr Messina.

La cronaca

Filippi torna al 3-5-2: davanti a Pelagotti, linea difensiva con Buttaro, Lancini perno centrale e con la fascia di capitano e Perrotta a sinistra; a centrocampo rientra da squalifica Almici, con Odjer, Dall’Oglio, Luperini e Giron e De Rose in panchina. In attacco Fella al fianco Brunori e Silipo pronto a subentrare nel corso del match. Di Donato con identico modulo e con il tandem offensivo composto da Jefferson e Carletti. Gara vivace sin dai primi minuti. Al minuto 11 rosanero in inferiorità numerica: leggerezza difensiva di Lancini e palla per Carletti fermato fallosamente da Buttaro che si prende il cartellino rosso. Al 18’ i pontini sbloccavano il punteggio: cross dalla sinistra di Giorgini e preciso colpo di testa di Carletti con Pelagotti battuto. Al minuto 24 il Latina sfiorava il raddoppio. Cross basso per Jefferson che a due passi dalla porta rosanero alzava incredibilmente sopra la traversa. Al 29' gran tiro di Dall'Oglio dalla lunga distanza respinto da Cardinali. Al 34' Palermo in nove: Pelagotti usciva dai pali e stendeva Jefferson. L'arbitro sventolava il rosso diretto al portiere che esce dal campo. Filippi inseriva Massolo al posto di Fella. Al 36' Jefferson da posizione defilata colpiva di destro con palla fuori. Al 40' ancora Jefferson si girava in area rosanero e veniva fermato in angolo da Lancini. Al 42' ci provava Brunori che raccoglieva palla sulla destra e crossava al centro ma nessun compagno rispondeva all'invito. Al 45' tiro al volo in corsa di Almici con palla fuori. In apertura di ripresa Filippi inseriva (5') Dall'Oglio ed entrava Accardi. Al 13' colpo di testa di Carletti sul primo palo con palla a lato e al 16' il tiro da fermo di Almici terminava alto sopra la traversa. Il Palermo provava a giocarsi le esigue chance di acciuffare almeno il pari ma il Latina controllava ogni movimento dei rosanero. Al 21' preciso lancio dalla sinistra di Tessiore per Ercolano che a pochi metri da Massolo non riusciva a colpire la sfera. Al 26' arrivava l’espulsione per il Latina. Secondo cartellino giallo per Amadio per un fallo tattico a centrocampo e l’arbitro lo mandava negli spogliatoi. Un minuto dopo Filippi operava due cambi: dentro De Rose per Odjer e Soleri per Almici ma la musica in campo cambiava poco. Al 40' grande intervento di Massolo su tiro ravvicinato di De Sanctis con palla respinta in angolo. Al 42' Brunori veniva steso in area del Latina e reclamava il penalty ma l'arbitro lasciava correre. I rosanero ci provavano e in pieno recupero (sei i minuti concessi dal direttore di gara) il tiro in corsa di De Rose alto sopra la traversa.

