Il Palermo sciupa il big match con il Bari (in 10): 0-0 al Barbera

Il Palermo porta via solo un punticino al Bari. I rosanero non vanno oltre lo 0-0 al “Barbera” nel big match contro i biancorossi di Mignani. Una gara che avrebbe potuto prendere una piega diversa dal 41’ del primo tempo in poi. Ospiti in dieci per l’espulsione di Terranova ma la superiorità numerica si è vista davvero poco. Filippi ha provato ad inserire più giocatori (Fella, Floriano e nel finale anche il giovane Corona) nel tentativo di portar via quella vittoria che avrebbe dato un sapore diverso alla rincorsa alla vetta. Il calendario, prima della sosta di fine anno, presenta mercoledì prossimo la trasferta sul campo del Latina (ore 18).

La cronaca

Novità nell’undici iniziale di Filippi. Nel 3-4-1-2, davanti a Pelagotti, ecco Lancini a destra, Marconi perno centrale e Perrotta a sinistra; a centrocampo l’avanzamento di Buttaro, capitan De Rose e Dall’Oglio in mediana, Crivello esterno sinistro; Silipo trequartista dietro Soleri e Brunori. Fella in panchina. Mignani conferma il 4-3-1-2: Frattali in porta; difesa con Pucino, Celiento ed i palermitani Terranova e Mazzotta; a centrocampo Mallamo, Maita e D'Errico; Botta dietro le punte Paponi e Antenucci. Gara vivace sin dai primi minuti. Al 10 Paponi si invola verso la porta di Pelagotti e calcia debole a tu per tu con il portiere rosanero. Al 19' lancio dalla sinistra e palla per Silipo che svirgola il tiro al volo. Arriva De Rose che calcia altissimo. Il Bari fluidifica meglio il gioco con i rosanero imprecisi in fase di ripartenza. Al 28' cross dalla destra e girata al volo di Antenucci con palla a lato. Minuto 38: calcio di punizione di Pucino dalla destra con Marconi che libera prima dell'intervento dei biancorossi. Al 41' Bari in dieci. Valente si invola verso l'area barese e viene fermato da Terranova, espulso dall'arbitro. Il calciatore, ex rosanero, esce del campo beccato dai fischi dei tifosi. Al 43' calcio di punizione di Dall'Oglio respinto da Frattali. In apertura del secondo tempo Filippi inserisce Odjer al posto di Crivello. Al 9 Silipo salta due difensori biancorossi ma viene fermato dal recupero di Celiento. Al minuto 11 calcio di punizione di Silipo con palla di poco fuori. Antenucci (19’) anticipa la conclusione Brunori e manda la sfera in angolo. Filippi al 24' opera due cambi: in campo Fella e Floriano per Silipo e Soleri. Al 34’ colpo di testa ravvicinato di Brunori deviato in corner. Cinque minuti dopo tiro al volo di Brunori respinto dal portiere biancorosso. Al 40' ci prova anche Dall'Oglio ma Frattali è attento e blocca. Ultima occasione prima del triplice fischio (cinque minuti di recupero) con la girata debole di Floriano con palla a lato.

PALERMO-BARI 0-0 (TABELLINO)

PALERMO (3-4-1-2): Pelagotti 6; Lancini 6, Marconi 6, Perrotta 6 (20’st Accardi 5.5); Buttaro 5.5, De Rose 6 (42’st Corona sv), Dall’Oglio 6, Crivello 6 (1’st Odjer 5.5); Silipo 5.5 (24’st Fella); Soleri 5.5 (24’st Floriano 6), Brunori 5.5

In panchina: Massolo, Corona, Mauthe, Peretti.

Allenatore: Filippi 6

BARI (4-3-1-2): Frattali 6,5; Pucino 6, Celiento 6, Terranova 4.5, Mazzotta 6; Mallamo 6 (33’st Scavone 5.5), Maita 6, D'Errico 6 (33’st Bianco 5.5); Botta 6 (33’st Cheddira 6); Paponi 6 (1’st Gigliotti 6), Antenucci 6

In panchina: Polverino, Simeri, Citro, De Risio, Lollo, Di Gennaro, Belli, Ricci.

Allenatore: Mignani 6

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto 5.5

NOTE: Pomeriggio nuvoloso, terreno in buone condizioni. Spettatori: 1027…

