Valente salta il Bari, Filippi: "Dimentichiamo il derby, vogliamo vincere"

Ultime disposizioni tecnico-tattiche per Giacomo Filippi in vista del big match di domani (domenica 19 dicembre) del Palermo contro il Bari capolista. I rosanero tenteranno di rosicchiare punti ai pugliesi che guardano tutti dall'alto dei 40 punti conquistati in diciotto partite. De Rose e compagni, con il ko nel derby, hanno rallentato la ricorsa alla vetta fermandosi a -8 dal primo posto. Ci si aspetta al "Barbera" (calcio d'inizio alle 14.30) un buon sostegno da parte del pubblico. Il dato di ieri (venerdì 17 dicembre) riporta la vendita di circa 3.600 biglietti che vanno ad aggiungersi ai 2.500 tifosi abbonati. A 48 ore dalla partita il traguardo da battere è di 7.689 spettatori, presenti allo stadio contro l’Avellino.

In mediana Dall'Oglio al fianco di De Rose

Giacomo Filippi cambia modulo e passa dal 3-5-2 visto anche nell'ultima gara in campionato, persa al "Massimino" contro il Catania, al 3-4-1-2. Per la difesa, davanti al portiere Pelagotti, non ci sono dubbi: Marconi perno centrale con Buttaro a destra e Perrotta a sinistra. Quest'ultimo torna titolare dopo aver ceduto il posto a Crivello nella sfortunata sfida contro il Catania. In settimana è stato provato Accardi esterno destro di centrocampo e il calciatore palemitano dovrebbe essere titolare contro il Bari. A sinistra ecco l'impiego di Crivello, anche in considerazione delle assenze di Almici e Luperini (squalificati) e di Giron e Valente (infortunati e non convocati). In mediana Dall'Oglio dovrebbe avere più chance rispetto a Odjer per giocare al fianco di capitan De Rose. In attacco, con il nuovo schieramento scelto dal tecnico rosanero, Silipo sarà il trequartista dietro le punte Brunori e Fella. Panchina per Soleri, pronto ad entrare a partita in corso, così come Floriano.

Filippi: "Dobbiamo essere pronti a combattere"

L'allenatore originario di Partinico scalda i motori in vista del Bari. Alla vigilia del match, nel corso della conferenza stampa, Filippi torna a commentare il passo falso nel derby: "Dobbiamo superare quella sconfitta, ci tenevamo tanto ma la cosa positiva è che subito dopo il calendario ci presenta una partita di cartello come quella contro la prima della classe. Dobbiamo essere pronti a combattere. Ai fini della classifica, tutte le partite sono importanti, ma nessuna è decisiva". L'avversario è "al primo posto primo per merito, una squadra forte, con un allenatore che sa fare giocare benissimo i suoi calciatori. Abbiamo preparato bene la partita, vogliamo mettere i bastoni fra le ruote. Abbiamo fatto ottime prestazioni, dobbiamo rimanere costanti. Domani è un match che conta tanto, giochiamo per vincere se vogliamo ambire a quello che ci siamo prefissati. Sicuramente non faranno una passeggiata ma sono sicuro che daremo il massimo". Palermo nervoso nel derby (ma non solo). "Prendiamo molti cartellini rossi, è una nota negativa, un aspetto che va migliorato. Le espulsioni nella gara contro il Catania sono state causate dall’adrenalina e dalle provocazioni, abbiamo sbagliato. Vincendo con il Bari andremmo a cancellare il derby e ci proietteremmo subito alla prossima".

I convocati del Palermo

Ecco l'elenco dei giocatori rosanero: Portieri: Pelagotti, Massolo. Difensori: Accardi, Crivello, Marconi, Buttaro, Peretti, Perrotta, Lancini. Centrocampisti: De Rose, Odjer, Dall'Oglio, Mauthe. Attaccanti: Soleri, Silipo, Floriano, Brunori, Fella, Corona.

Nel Bari indisponibile Marras, 24 convocati

Il Bari di mister Michele Mignani si prepara all'ultima trasferta dell'anno in programma contro il Palermo. Per la sfida ai siciliani, il tecnico biancorosso non avrà a disposizione Marras per un fastidio al ginocchio destro. Saranno dunque 24 i biancorossi a disposizione. Ecco l'elenco. Portieri: 1. Frattali, 13. Polverino, 22. Plitko; Difensori: 3. Gigliotti, 5. Celiento, 23. Mazzotta, 24. Belli, 25. Pucino, 26. Terranova, 31. Ricci; Centrocampisti: 4. Maita, 8. Bianco, 14. D'Errico, 19. De Risio, 20. Lollo, 21. Di Gennaro, 29. Scavone, 99. Mallamo; Attaccanti: 7. Antenucci, 9. Simeri, 10. Botta, 11. Cheddira, 18. Citro, 88. Paponi. Indisponibili Di Cesare, Andreoni e Marras.

Le probabili formazioni

PALERMO (3-4-1-2): Pelagotti; Buttaro, Marconi, Perrotta; Accardi, De Rose, Dall’Oglio, Crivello; Silipo; Brunori, Fella.

Allenatore: Filippi.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Celiento, Terranova, Mazzotta; Mallamo, Maita, D’Errico; Botta; Paponi, Antenucci.

Allenatore: Mignani.

Arbitro: Perenzioni di Rovereto

