Bari in 10, ma il Palermo non va oltre lo 0-0. La partita minuto per minuto

PARTITA FINITA

46': girata debole di Floriano con palla a lato

5' di recupero

44': altra chance per il Bari, lancio lungo per la testa di Antenucci che alza troppo la mira

43': Cheddira calcia a due passi da Pelagotti che respinge in angolo

42': Filippi gioca anche la carta Corona. Il giovane attaccante prende il posto di De Rose

40': ci prova anche Dall'Oglio ma il tiro è centrale e Frattali blocca

39': bel tiro al volo di Brunori respinto dal portiere biancorosso

37': ci prova Antenucci con un tiraccio che termina altissimo

36': debole colpo di testa di Brunori bloccato da Frattali

35': cartellino giallo per Floriano per simulazione

34': colpo di testa ravvicinato di Brunori deviato in corner

33': triplo cambio nel Bari. Fuori Mallamo per Scavone, Botta per Cheddira e D'Errico per Bianco

32': cartellino giallo per Mazzotta per fallo su Accardi

30': Floriano si fa spazio e da fuori ci prova con un sinistro che però finisce alto sopra la traversa

26': conclusione debole di Fella, Frattali para senza difficoltà

24': doppio cambio per il Palermo. In campo Fella e Floriano per Silipo e Soleri

22': ammonito Frattali per proteste. Il portiere voleva il secondo giallo per Buttaro, graziato dall'arbitro dopo un intervento duro

19': cambio per il Palermo. Fuori Perrotta e dentro Accardi

19': Antenucci anticipa la conclusione di Brunori e manda la sfera in angolo

16': cartellino giallo per Dall'Oglio per fallo su Botta

14': cross dalla sinistra di Silipo bloccato in uscita da Frattali

11': bella punizione di sinistro di Silipo con palla di poco fuori

9': Silipo salta due difensori biancorossi ma viene fermato dal recupero di Celiento

2': tiro in corsa di Dall'Oglio respinto da Frattali

Il Palermo cambia Crivello con Odjer

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

46': ammonito Buttaro per un'entrata scorretta su Frattali

3' di recupero

45': cambio per il Bari. Fuori Paponi e dentro Gigliotti

43': calcio di punizione di Dall'Oglio respinto da Frattali

41': Bari in dieci. Valente si invola verso l'area barese e viene fermato con il braccio da Terranova, espulso dall'arbitro: è fallo da ultimo uomo

39': girata di Antenucci al limite dell'area respinta da Marconi

38': calcio di punizione di Pucino dalla destra con Marconi che libera prima dell'intervento dei biancorossi

33': sinistro in corsa di Mazzotta di poco fuori

28': cross dalla destra e girata al volo di Antenucci con palla a lato

22': ammonito Silipo per fallo su Maita

21': precisa conclusione di D'Errico respinta in angolo da Pelagotti

Arriva la comunicazione dei biglietti venduti: 10.249, record stagionale

19': lancio dalla sinistra e palla per Silipo che svirgola il tiro al volo. Arriva De Rose che calcia altissimo

14': sugli sviluppi di un angolo gran tiro di Pucino respinto da Pelagotti

12': D'Errico fugge via sulla fascia destra ma fermato dalla difesa rosanero

10': Paponi si invola verso la porta di Pelagotti e calcia debole a tu per tu con il portiere rosanero

6': lancio dalla destra per Soleri fermato in fuorigioco

5': rasoterra debole di Dall'Oglio bloccato da Frattali

3': pericolosa incursione in area di Brunori fermata in angolo dalla difesa barese

2': cross dalla sinistra e colpo di testa centrale di Antenucci bloccato da Pelagotti

PARTITA COMINCIATA

Le formazioni ufficiali di Palermo-Bari, gara della 19esima giornata del campionato di serie C, in programma alle ore 14.30, al Renzo Barbera di Palermo.

PALERMO: 1 Pelagotti; 79 Lancini, 15 Marconi, 33 Perrotta; 25 Buttaro, 20 De Rose (cap.), 11 Dall’Oglio, 6 Crivello; 10 Silipo; 27 Soleri, 9 Brunori.

A disposizione: 12 Massolo, 4 Accardi, 7 Floriano, 19 Odjer, 23 Fella, 31 Corona, 36 Mauthe, 54 Peretti.

Allenatore: Filippi.

BARI: 1 Frattali, 4 Maita, 5 Celiento, 7 Antenucci (cap.), 10 Botta, 14 D’Errico, 23 Mazzotta, 25 Pucino, 26 Terranova,88 Paponi, 99 Mallamo.

A disposizione: 13 Polverino, 3 Gigliotti, 8 Bianco, 9 Simeri, 11 Cheddira, 18 Citro, 19 De Risio, 20 Lollo, 21 Di Gennaro, 24 Belli, 29 Scavone, 31 Ricci.

Allenatore: Mignani.

