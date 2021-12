Verso Palermo-Bari, ballottaggio a centrocampo fra Accardi e Doda 

In vista dell'attesa sfida al Bari capolista, in programma domenica al "Barbera", il tecnico del Palermo Giacomo Filippi lavora sulle possibili variazioni da apportare al centrocampo, privo degli squalificati Almici e Luperini. Sul lato destro salgono le chance di vedere in campo dal primo minuto Accardi, con il nazionale albanese Doda possibile alternativa. I due si contendono una maglia ma dovrebbe spuntarla il calciatore palermitano. I due mediani dovrebbero essere Dall'Oglio e capitan De Rose con Valente confermato sulla fascia sinistra.

Perrotta si riprende il posto nella difesa a 3

In difesa Crivello, schierato nel derby, dovrebbe tornare ad accomodarsi in panchina. Al suo posto, a sinistra, pronto al rientro Perrotta nel reparto completato da Marconi perno centrale e Buttaro a destra. Nel 3-4-2-1 che l'allenatore originario di Partinico dovrebbe scegliere per la sfida ai biancorossi pugliesi, si ipotizza il ritorno dei due trequartisti alle spalle della punta avanzata. Le indicazioni trovano risposte nei nomi di Silipo e Fella che dovrebbero giocare dietro l'inamovibile Brunori. Si riaccomoda in panchina invece Soleri, titolare nel derby con il Catania, pronto ad entrare nel corso della partita.

Citro in evidenza nella partitella di allenamento del Bari

Il Bari prosegue gli allenamenti e oggi, prima di scendere in campo e dare il via al lavoro, il gruppo squadra si è intrattenuto in sala video per la parte teorica. A seguire, dopo la prima parte dedicata al riscaldamento muscolare, parte centrale impostata su esercitazioni tattiche a tutto campo. In chiusura sfida a ranghi misti su metà campo aperta dal gran gol di Citro, un esterno sinistro al volo che ha strappato applausi a tutti i compagni. Tabella di lavoro personalizzata sviluppata tra palestra e fisioterapia per Marras. Intanto il nuovo ciclo di tamponi a cui si è sottoposto ieri il gruppo squadra ha dato esito negativo per tutti i tesserati. Per domani prevista una singola seduta di lavoro.

Le probabili formazioni

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Buttaro, Marconi, Perrotta; Accardi (Doda), Odjer, De Rose, Valente; Fella, Silipo; Brunori.

Allenatore: Filippi

BARI (4-3-1-2): Frattali: Pucino, Celiento, Terranova, Mazzotta: Mallamo, Maita, D’Errico; Botta; Paponi, Antenucci.

Allenatore: Mignani

Arbitro: Perenzioni di Rovereto

