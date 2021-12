Filippi pronto a cambiare modulo col Bari, Fella-Silipo dietro Brunori

Il Palermo guarda avanti, prova a dimenticare il ko nel derby con il Catania, e si concentra sul prossimo impegno. Domenica De Rose e compagni ricevono il Bari capolista nel big match della diciannovesima giornata di serie C. I pugliesi guidano, indisturbati, la classifica con 40 punti e un ruolino di marcia senza intoppi (4 vittorie e un pareggio nelle ultime cinque giornatea). I rosanero rallentano la corsa al vertice e si fermano a quota 32, affiancati dalla Turris tornata spavalda e reduce dal pesante ko inflitto all'Acr Messina che è costato la panchina a Capuano.

Filippi rimescola le carte a centrocampo

In vista della gara contro i biancorossi di mister Mignani, il collega rosanero Filippi deve risolvere in primis le "falle" a centrocampo determinate dalle assenze per squalifica di Almici e Luperini. L'organico a disposizione (senza infortunati), consente di rimescolare le carte e si intravede il ritorno al 3-4-2-1. Rientra in gioco Doda con Odjer al fianco di capitan De Rose e Valente. Il reparto d'attacco apre un ventaglio di possibili nomi: al fianco di Brunori, titolare indiscutibile (o no?), la scelta potrebbe ricadere su Fella e Silipo alle spalle dell'ex Juve U23. Soleri, schierato dal primo minuto nel derby, non ha dato la spinta giusta e potrebbe partire dalla panchina così come Floriano, più volte schierato a partita in corso.

Allenamento tattico e partitella per il Bari

Il Bari ha proseguito oggi la preparazione in vista della sfida al Palermo. La mattinata di lavoro si è aperta in palestra dove due gruppi si sono alternati svolgendo lavori di forza e mobilità. In campo, dopo un intenso riscaldamento, spazio ad esercitazioni tecnico-tattiche ad obiettivi variabili su porzione campo con chiusura dedicata ad una sfida (due mini tempi da 8 minuti ciascuno) sviluppata a tutto campo. Palestra e fisioterapia per Marras. A fine seduta nuovo ciclo di tamponi per il gruppo squadra. Per domani prevista una singola seduta di lavoro.

Le probabili formazioni

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Buttaro, Marconi, Perrotta; Doda, Odjer, De Rose, Valente; Fella, Silipo; Brunori.

Allenatore: Filippi

BARI (4-3-1-2): Frattali: Pucino, Celiento, Terranova, Mazzotta: Mallamo, Maita, D’Errico; Botta; Paponi, Antenucci.

Allenatore: Mignani

Le gare e gli orari dalla seconda alla nona giornata di ritorno

La Lega Pro ha pubblicato gli orari delle partite del campionato di serie C dalla seconda alla nona del girone di ritorno. Ecco gli impegni dei rosanero:

Palermo - ACR Messina: domenica 9 gennaio 2022, ore 17.30

Palermo – Taranto: domenica 16 gennaio 2022, ore 17.30

Catanzaro – Palermo: lunedì 24 gennaio 2022, ore 21.00

Palermo – Monterosi: domenica 30 gennaio 2022, ore 17.30

Campobasso – Palermo: sabato 5 febbraio 2022, ore 17.30

Palermo – Juve Stabia: sabato 12 febbraio 2022, ore 17.30

Foggia – Palermo: martedì 15 febbraio 2022, ore 18.00

Palermo – Turris: sabato 19 febbraio 2022, ore 17.30

