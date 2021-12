Brucia il ko nel derby, Palermo in emergenza a centrocampo col Bari

Il Palermo prova a voltare pagina ed a lasciarsi alle spalle la bruciante sconfitta nel derby col Catania, la quarta in campionato. Una prestazione priva di idee e di gioco e, come se non bastasse, con un nervosismo eccessivo che è costato l'espulsione ad Almici e Luperini. Un ko pesante sotto tanti aspetti. Difesa in affanno nell'arginare la velocità degli etnei, con Moro sugli scudi, autore di una doppietta. Il centrocampo non ha retto, non è riuscito a fare filtro e ad imbastire la manovra offensiva. In attacco Filippi ha schierato in campo dal primo minuto Soleri al fianco di Brunori, per poi mischiare le carte e inserendo nel corso del match altri giocatori, vedi Silipo, che non hanno cambiato le sorti della gara. La classifica vede il Bari lanciato sempre di più verso il ritorno in serie B. I biancorossi pugliesi hanno sconfitto il Taranto nel derby di domenica sera e adesso staccano le dirette inseguitrici con un vantaggio più congruo.

Almici e Luperini andranno in squalifica

I rosanero, affiancati dalla Turris al secondo posto con 32 punti, sono scivolati a otto punti di distanza dalla vetta. Il calendario, spietato come non mai, presenta a De Rose e compagni la gara casalinga contro il Bari, in programma domenica 19 dicembre allo stadio "Barbera". Una partita che il Palermo, ancora con l'umore sotto i tacchi per la debacle del Massimino, dovrà affrontare senza due centrocampisti. Filippi dovrà cercare di cambiare volto in mediana per sostituire i calciatori espulsi che andranno in squalifica. Anche l'attacco è stato privo di consistenza nel corso della gara di Catania. Nonostante i cambi a partita in corso, il Palermo non è riuscito a raddrizzare il risultato, rischiando anche di subire un punteggio più pesante. Inizia una settimana difficile per i rosanero, ancora all'inseguimento della capolista nonostante pericolosissimi passi falsi.

Classifica: Bari 40 punti; Turris, Palermo 32; Monopoli, Catanzaro, Turris 31; Foggia, Virtus Francavilla 27; Picerno 26; Juve Stabia 25; Taranto 24; Catania 23; Latina 21; Paganese 20; Monterosi 19; Campobasso 18; Potenza, Fidelis Andria 15; Acr Messina, Vibonese 13. Foggia 4 punti di penalizzazione; Catania 2 punti di penalizzazione.

