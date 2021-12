Palermo al completo per il derby col Catania, Filippi recupera anche Lancini

Il Palermo si avvicina al derby con il Catania, in programma domenica prossima (12 dicembre) alle 14.30 allo stadio "Massimino". La sfida ai "cugini" etnei è il secondo dei tre importanti impegni in calendario per i rosanero. Il primo incontro del difficile trittico di gare si è concluso con la vittoria casalinga contro il Monopoli che è valsa il ritorno al secondo posto solitario per De Rose e compagni ai danni degli stessi pugliesi. Dopo la sfida ai rossazzurri di Francesco Baldini, il Palermo riceverà al "Barbera" la visita del Bari capolista. In classifica la truppa di Giacomo Filippi ha rosicchiato due punti ai biancorossi di Mignani che hanno impattato con l'Avellino nel posticipo di lunedì scorso.

Marconi al centro della difesa, Soleri preferito a Fella

Organico praticamente al completo per il Palermo che dovrebbe presentarsi a Catania con il confermato 3-5-2. Il difensore Marconi rientra da squalifica e andrà a riprendersi il posto al centro del reparto arretrato, momentaneamente affidato ad Accardi, quest'ultimo titolare nel match vinto contro il Monopoli. Non ci sono giocatori in squalifica e l'infermeria sembra finalmente vuota. I rosanero hanno ripreso gli allenanenti in vista della gara di domenica e in campo si è visto anche Lancini che ha recuperato dall'infortunio al ginocchio. In difesa, come detto, la linea a 3, oltre al rientrante Marconi, si completa con Buttaro e Perrotta. Il robusto centrocampo non dovrebbe subire scossoni: sulle fasce agiranno Almici e Valente. In mediana Odjer e Dall'Oglio intorno a capitan De Rose in cabina di regia. In attacco Soleri dovrebbe prendere il posto di Fella nel tandem offensivo al fianco dell'inamovibile Brunori. Silipo e Floriano pronti a subentrare nel corso della partita.

Le probabili formazioni

CATANIA (4-4-2): Stancampiano; Calapai, Claiton, Monteagudo, Ropolo; Russotto, Rosaia, Greco, Russini; Sipos, Moro.

Allenatore: Baldini

PALERMO (3-5-2): Pelagotti; Buttaro, Marconi, Perrotta; Almici, Dall’Oglio, De Rose, Odjer, Valente; Soleri (Fella), Brunori.

Allenatore: Filippi

Classifica: Bari 37 punti; Palermo 32; Monopoli 30; Turris 29; Catanzaro e Avellino 28; Virtus Francavilla 27; Foggia e Taranto 24; Picerno 23; Juve Stabia 22; Catania, Latina e Paganese 20; Campobasso 18; Monterosi 16; Potenza e Fidelis Andria 15; Acr Messina e Vibonese 13. Foggia 4 punti di penalizzazione; Catania 2 punti di penalizzazione.

