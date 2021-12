Domenica il derby Catania-Palermo, Marconi torna al centro della difesa

Il Palermo, con la vittoria sul Monopoli e il concomitante pareggio esterno del Bari con l'Avellino, ha rosicchiato due punti alla squadra biancorossa pugliese che mantiene il comando con 37 punti. I rosanero di Giacomo Filippi, a ora a quota 35, si sono ripresi con caparbietà il secondo posto ai danni dello stesso Monopoli, distante adesso una lunghezza da De Rose e compagni. Una combinazione di risultati che agevola il cammino del Palermo verso la vetta della classifica anche se il calendario di serie C, spietato come non mai, presenta adesso la sfida più attesa della stagione: il derby con il Catania, da giocare in trasferta al "Massimino" (ore 14.30). Domenica prossima i rosa proveranno a tornare dalla sfida contro i "cugini" catanesi con un risultato positivo per non perdere di vista il Bari (al "San Nicola" arriva il Taranto). La squadra di Mignani scenderà in campo al "Barbera" nel big-match di domenica 19 dicembre. Il Monopoli non starà certo a guardare e cercherà un pronto riscatto nel match casalingo contro il Latina.

Soleri al posto di Fella, Silipo pronto a subentrare

Sul fronte formazione, Filippi potrebbe schierare al centro della difesa Marconi, al rientro dopo un turno di squalifica, al posto di Accardi. Il calciatore palermitano ha giocato da titolare il match vinto contro il Monopoli mostrando una buona condizione, al rientro tuttavia in una gara intera dopo un lungo infortunio. Prima della partita di domenica sera contro i pugliesi, Accardi aveva giocato i minuti finali della gara contro la Paganese. In attacco Fella non ha entusiasmato contro i biancoverdi di Colombo. Non è escluso che nel derby Soleri possa trovar posto nell'undici iniziale. L'alternativa potrebbe essere Silipo anche se l'allenatore di Partinico preferisce inserire l'ex Roma nel corso della partita e la mossa, spesso, si è rivelata vincente.

Palermo imbattuto negli ultimi cinque precedenti

Statistiche alla mano negli ultimi cinque precedenti, in tutte le competizioni, fra il Catania ed il Palermo sono due i successi per i rosanero, tre i pareggi e nessuna vittoria per i "cugini". Nelle ultime dieci sfide giocate in casa dal Catania, quest'ultimo ha vinto 6 volte, pareggiandone una, il Palermo ne ha vinte tre. La squadra guidata da Francesco Baldini ha sempre segnato almeno un gol nelle 8 partite casalinghe di Serie C giocate in questa stagione. Nelle 8 gare in trasferta giocate dal Palermo i rosanero non hanno segnato solo in tre occasioni. La difesa di Filippi dovrà tenere a bada il giovane attaccante Luca Moro, rivelazione del campionato, autore fin qui di 16 gol in 14 partite. Sette le marcature di Matteo Brunori in 16 incontri.

Il Catania chiama a raccolta i tifosi rossazzurri

Oggi il via alla prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara Catania-Palermo. In occasione dell’atteso derby di Sicilia, il club etneo assicura due agevolazioni ai tifosi rossazzurri: “Crediamo che i nostri tifosi meritino un’attenzione costante e concreta, così anche in questa circostanza abbiamo individuato alcune soluzioni mirate – spiega l’amministratore unico Sergio Santagati – nella speranza di poter registrare un’affluenza che dia un’ulteriore spinta alla squadra, molto legata ai sostenitori. Abbiamo disposto per i biglietti della categoria “intero” un prezzo minore, rispetto a quello fissato nelle prime sette gare interne del campionato, e abbiamo previsto un tagliando “ridotto” per i settori più capienti del nostro stadio. Si tratta di una promozione pensata per le famiglie ma in realtà alla portata di tutti”.

Dirige l'arbitro Rutella di Enna

La gara Catania-Palermo sarà diretta da Daniele Rutella di Enna. Il fischietto siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Belsanti di Bari e Mattia Politi di Lecce. Marco Monaldi di Macerata il quarto uomo.

Le probabili formazioni

CATANIA (4-3-3): Stancampiano;Dos Santos Machado, Russotto, Rosaia, Greco; Monteagudo, Russini, Ropolo; Moro, Sipos, Calapai.

Allenatore: Baldini

PALERMO (3-5-2): Pelagotti; Buttaro, Accardi (Marconi), Perrotta; Almici, Dall’Oglio, De Rose, Odjer, Valente; Soleri, Brunori.

Allenatore: Filippi

Classifica: Bari 37 punti; Palermo 32; Monopoli 30; Turris 29; Catanzaro e Avellino 28; Virtus Francavilla 27; Foggia e Taranto 24; Picerno 23; Juve Stabia 22; Catania, Latina e Paganese 20; Campobasso 18; Monterosi 16; Potenza e Fidelis Andria 15; Acr Messina e Vibonese 13. Foggia 4 punti penalizzazione Catania 2 punti penalizzazione.

