Il Palermo riacciuffa il secondo posto, ora testa al derby di Catania

Il Palermo con l'abito da sera vince 2-1 al "Barbera" sul Monopoli e si riprende il secondo posto togliendolo dalle mani degli stessi pugliesi. Una serata brillante per i rosanero che con le reti di Valente e Brunori, nonostante il momentaneo pareggio dei biancoverdi con Grandolfo, mettono in cassaforte tre punti e mantengono viva la corsa alla vetta della classifica, saldamente nelle mani del Bari.

Silipo determinante, Brunori spietato

Il 3-5-2 visto al "Barbera" nella gara di domenica sera ha confermato le qualità del reparto d'attacco, incisivo e spietato nel chiudere il match a pochi minuti dal triplice fischio finale. Determinante l'ingresso in campo di Silipo (al posto di Odjer): in un quarto d'ora l'ex Roma ha provato con un gran tiro a trafiggere Loria e poi ha servito l'assist vincente per la zampata di Brunori che ha chiuso la partita. La difesa, schierata a tre con Buttaro, Perrotta ed Accardi (centrale) ha accusato qualche colpo (vedi il pari dei pugliesi) ma ha retto bene alle incursioni degli avversari. A centrocampo De Rose ha giocato meglio rispetto alle ultime presenze anche se con una manovra di gioco decisamente lenta. Un pò in ombra le prestazioni di Almici e Dall'Oglio anche se quest'ultimo ha servito di testa l’assist per il gol di Valente.

Domenica prossima il derby a Catania

Nella prima gara del difficile trittico che il Palermo ha in calendario è arrivata la vittoria con il Monopoli, in quello che era un autentico scontro diretto per il secondo posto. Adesso fari puntati sul prossimo impegno: l'atteso derby di Catania, in programma al "Massimino" alle 14.30. I rossazzurri di Francesco Baldini sono reduci dalla sconfitta di misura sul campo del Latina. Nelle ultime cinque partite gli etnei hanno ottenuto tre vittorie e due sconfitte e sono fermi al dodicesimo posto con 20 punti. Archiviato il derby, il gruppo di Giacomo Filippi riceverà il Bari.

Sabato 11 dicembre il “Pre-Derby del Cuore”

Sabato 11 dicembre alle 14.30 c'è in programma il “Pre-Derby del Cuore”, uno show sul campo del Barbera che anticipa di un giorno il derby Catania-Palermo, unendo calcio e spettacolo in aiuto delle persone colpite dal nubifragio a Catania, con particolare attenzione al mercato della Pescheria, simbolo della città, fortemente danneggiato durante l’ultimo alluvione. Il Pre-Derby del Cuore è ideato dalla “Iena” Ismaele La Vardera e l’artista Roy Paci, in collaborazione con i club rosanero e rossazzurro, per raccogliere fondi a favore delle zone più colpite dall’emergenza metereologica. Artisti e sportivi siciliani e non solo, da ogni parte d’Italia, si ritroveranno allo Stadio Renzo Barbera di Palermo per una partita che ha già un vincitore: la Sicilia. Una partita, ma anche un vero e proprio spettacolo, con esibizioni dal vivo, interviste speciali e divertenti intermezzi direttamente dal campo di gioco. Sono tanti gli artisti siciliani di fama nazionale che hanno sposato il progetto, che sarà aperto da con l’esibizione dal vivo di Nek. Tra i protagonisti, Ficarra e Picone, Roberto Lipari e Sergio Friscia, Stefania Petyx, Sasà Salvaggio, Lello Analfino, i Sansoni, Corrado Fortuna, ed ancora Matranga e Minafò e i 4 gusti di Sicilia Cabaret, Toti e Totino, Totó Schillaci, Mario Incudine, Luigi Mastroianni, Stefano Piazza, Massimo Minutella, Gli Shakalab, ma anche due “allenatori” d’eccezione come Tony Sperandeo per la formazione del Palermo e Salvo La Rosa per il Catania. Accanto a loro, anche alcune tra le indimenticate glorie del Palermo e del Catania: tra i confermati Eugenio Corini, Stefano Sorrentino, Cristian Zaccardo, Andrea Barzagli, Simone Barone, Christian Terlizzi, Marco Biagianti, Davide Baiocco, Peppe Mascara, Nicola Le Grottaglie, e tanti altri.

