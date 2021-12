Verso il derby Catania-Palermo, dubbi a centrocampo: in attacco Fella-Brunori

Mancano poche ore all'atteso derby siciliano fra Catania e Palermo, di scena allo stadio "Massimino" domani (domenica 12 dicembre) con calcio d'inizio alle 14.30 e valido per la diciottesima giornata del campionato di serie C. I rosanero vanno a caccia della terza vittoria in trasferta per mantenere il secondo posto solitario in classifica con 32 punti, a cinque lunghezze dal Bari capolista. I rossazzurri (dodicesimo posto con 20 punti) nelle ultime 5 partite in campionato hanno ottenuto tre vittorie e incassato due sconfitte. Nel turno precedente Moro e compagni hanno perso di misura sul campo del Latina.

Almici o Accardi a centrocampo, Silipo scalpita

In difesa Giacomo Filippi conferma la linea composta da tre giocatori. Davanti a Pelagotti ci saranno Buttaro a destra, Marconi (al rientro da squalifica) perno centrale e Perrotta sulla fascia sinistra. A centrocampo non si sono risolti alcuni dubbi: Almici contende ad Accardi un posto a destra, in mediana agiranno Odjer e Dall'Oglio, ex di turno e in ballottaggio con Luperini, con capitan De Rose in cabina di regia. Valente completa il reparto. In attacco, al fianco dell'unica punta Brunori, dovrebbe giocare Fella anche se nel corso degli allenamenti pre-gara il tecnico ha provato più soluzioni offensive, in particolare con Soleri al fianco del numero 9 rosanero. Floriano e Silipo pronti a subentrare a partita in corso con l'ex Roma spesso decisivo quando è stato chiamato in campo.

Baldini potrebbe schierare il tridente

Dubbi sul modulo da opporre ai rosanero per Francesco Baldini. Il tecnico degli etnei potrebbe riproporre il 4-4-2 anche se non è da escludere lo schieramento con il tridente. Nella prima ipotesi, al fianco dell'inamovibile bomber Moro (16 gol) dovrebbe Sipos. Se l'allenatore dovesse scegliere un reparto offensivo più spregiudicato ecco la possibilità di vedere in campo, oltre a Moro, Russini con Ceccarelli o in alternativa Russotto. Nelle prossime ore si avrà la conferma della presensa in campo di Maldonado con Rosaia e Greco in alternativa.

I precedenti al "Massimino"

Nelle sfide precedenti fra Catania e Palermo al "Massimino" i rossazzurri hanno vinto il derby 16 volte. L'ultimo successo degli etnei risale al 18 dicembre 2011 per 2-0 con gol di Lodi e Maxi Lopez. Venti i pareggi e 7 i successi dei rosanero.

Le probabili formazioni

CATANIA (4-3-3): Stancampiano; Calapai, Claiton, Monteagudo, Ropolo; Isco, Maldonado (Rosaia), Greco; Russini, Moro, Ceccarelli (Russotto).

Allenatore: Baldini.

PALERMO (3-5-2): Pelagotti; Buttaro, Marconi, Perrotta; Accardi (Almici), Odjer, De Rose, Dall'Oglio (Luperini), Valente; Fella (Soleri), Brunori.

Allenatore: Filippi.

Dirige l'arbitro Rutella di Enna

A dirigere il derby sarà l'arbitro Daniele Rutella di Enna. Il fischietto siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Belsanti di Bari e Mattia Politi di Lecce. Marco Monaldi di Macerata il quarto uomo.

