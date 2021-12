Verso Catania-Palermo, a centrocampo Accardi al posto di Almici: dubbi in attacco

Mancano tre giorni all'atteso derby siciliano di serie C con Catania e Palermo opposte in campo domenica 12 dicembre allo stadio "Massimino" (ore 14.30). Le due formazioni proseguono la marcia di avvicinamento alla gara: il Palermo si è ripreso il secondo posto e prosegue la rincorsa al Bari capolista. Gli etnei sono reduci dalla sconfitta sul terreno di gioco del Latina e sono scivolati all'undicesimo posto con 22 punti, al fianco della Juve Stabia.

Ballottaggio a tre per un posto al fianco di Brunori

In difesa l'allenatore rosanero Giacomo Filippi torna allo schieramento con Marconi (al rientro da squalifica) perno centrale, supportato da Buttaro (a destra) e Perrotta (a sinistra). A centrocampo, composto da cinque giocatri, potrebbe giocare Accardi a destra al posto di Almici. Unica novità, al momento nella linea completata Dall'Oglio, capitan De Rose, Odjer e Valente sulla fascia sinistra. In attacco non è in discussione la presenza nei titolari di Brunori. Ampio ballottaggio per un posto nel tandem offensivo anti-Catania. Si contendono una maglia Fella, Silipo e Soleri con quest'ultimo che dovrebbe spuntarla.

Baldini recupera Ceccarelli, Sala ok

Il Catania lavora in vista della sfida di domenica agli ordini del tecnico Francesco Baldini. La squadra rossazzurra ha svolto una seduta di allenamento al mattino con lavoro specifico sul potenziamento muscolare. Sul fronte formazione migliorano le condizioni del portiere Sala, pronto a respingere la manovra offensiva dei rosanero. Sembra inoltre definitivamente recuperato l'esterno d'attacco Ceccarelli. Il giocatore era stato costretto a saltare il match contro il Latina del turno precedente per motivi personali. Grande attesa tra i tifosi del Cataniache riempiranno gli spalti dello stadio: esauriti i biglietti in Curva Nord.

I precedenti al "Massimino"

Nelle sfide precedenti fra Catania e Palermo al "Massimino" i rossazzurri hanno vinto il derby 16 volte. L'ultimo successo degli etnei risale al 18 dicembre 2011 per 2-0 con gol di Lodi e Maxi Lopez. Venti i pareggi e 7 i successi dei rosanero.

Dirige l'arbitro Rutella di Enna

La gara Catania-Palermo sarà diretta da Daniele Rutella di Enna. Il fischietto siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Belsanti di Bari e Mattia Politi di Lecce. Marco Monaldi di Macerata il quarto uomo.

Le probabili formazioni

CATANIA (4-4-2): Stancampiano; Calapai, Claiton, Monteagudo, Ropolo; Russotto, Rosaia, Greco, Russini; Sipos, Moro.

Allenatore: Baldini

PALERMO (3-5-2): Pelagotti; Buttaro, Marconi, Perrotta; Accardi, Odjer, De Rose, Dall’Oglio, Valente; Soleri (Fella), Brunori.

Allenatore: Filippi.

