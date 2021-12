Verso il derby Catania-Palermo, Fella e Soleri si contendono una maglia in attacco

Si scalda l'atmosfera in vista del derby siciliano fra Catania e Palermo: le squadre si affrontano domenica 12 dicembre alle 14.30 allo stadio "Massimino" nel match valido per la diciottesima giornata di serie C. Ultime disposizioni tecnico-tattiche per i due allenatori che puntano alla vittoria per proseguire il cammino in campionato. Il Palermo di Giacomo Filippi mantiene la seconda posizione (solitaria) in classifica con 32 punti e vuole rosicchiarne altri alla capolista Bari (37). I rossazzurri di Francesco Baldini, reduci dal ko di misura sul campo del Latina, sono fermi al dodicesimo posto con 20 punti (2 di penalizzazione). I tifosi del Palermo residenti in provincia non potranno assistere alla partita: l’Osservatorio, per accedere al settore ospiti, ha richiesto l’adesione a programmi di fidelizzazione che il club rosanero non ha.

Nessun dubbio per la difesa, Accardi al posto di Almici

I rosanero scenderanno in campo con il modulo 3-5-2. Tutto chiaro in difesa con, oltre al portiere Pelagotti, terzetto composto da Buttaro a destra, Marconi centrale e Perrotta a sinistra. La novità potrebbe arrivare dal centrocampo che l'allenatore di Partinico schiererà contro gli etnei. A destra Accardi potrebbe prendere il posto di Almici che è sembrato in lieve calo fisico nelle ultime prestazioni. Le mezzali dovrebbero essere Dall'Oglio (anche se il tecnico ha provato Luperini) e Odjer agiranno a stretto contatto con il capitano De Rose. Sulla sinistra conferma per Valente. Non si è ancora risolto il ballottaggio per una maglia in attacco da affiancare all'inamovibile Brunori. Tre i nomi per un posto nell'undici titolare: Fella sembra avere i favori del pronostico nonostante l'opaca gara giocata contro il Monopoli. Il tecnico nel corso dell'allenamento ha provato più soluzioni. In lizza per giocare dal primo minuto anche Silipo e Soleri (quest'ultimo in vantaggio), comunque pronti a subentrare a partita in corso. Domani alle 13 Filippi interverrà in conferenza stampa.

Lavoro tattico e partitelle per i rossazzurri

Il Catania ha sostenuto in mattinata, a Torre del Grifo, il penultimo allenamento settimanale: dopo l'attivazione e il torello tecnico, il gruppo ha svolto esercitazioni atletiche basate sulla rapidità, seguite da una sessione tattica dedicata al gioco di posizione. In chiusura, due partite a tema. Fari puntati sul tandem offensivo composto dal bomber Moro al fianco di Sipos. In difesa confermata la linea a 4 con Calapai e Ropoli esterni, Claidon e Monteagudo al centro. Domani, alle 16.30, la conferenza pre-gara di Baldini.

Le probabili formazioni

CATANIA (4-4-2): Stancampiano; Calapai, Claiton, Monteagudo, Ropolo; Russotto, Rosaia, Greco, Russini; Sipos, Moro.

Allenatore: Baldini

PALERMO (3-5-2): Pelagotti; Buttaro, Marconi, Perrotta; Accardi, Odjer, De Rose, Dall’Oglio (Luperini), Valente; Fella (Soleri), Brunori.

Allenatore: Filippi

Dirige l'arbitro Rutella di Enna

A dirigere il derby sarà l'arbitro Daniele Rutella di Enna. Il fischietto siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Belsanti di Bari e Mattia Politi di Lecce. Marco Monaldi di Macerata il quarto uomo.

© Riproduzione riservata