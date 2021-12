Il Palermo batte il Monopoli 2-1 e lo scavalca in classifica

Il Palermo batte il Monopoli 2-1 al Barbera e lo sorpassa al secondo posto del girone C di serie C. Brunori nel finale decide una gara molto combattuta e bloccata, nonostante il botta e risposta della prima frazione di Valente e Grandolfo.

Il Palermo prova a sfondare e i pugliesi tentano a colpire con le ripartenze. Predominio netto nella prima fase della gara, ma sterile. Solo al 3’ Valente ha una grossa chance, ma il suo diagonale di sinistro si spegne a lato.

Al 24' la squadra di Filippi passa in vantaggio con Valente abile a sfruttare una palla vagante in area e ad insaccare di sinistro da distanza ravvicinata. Subito dopo al 26' il Monopoli pareggia: cross dalla sinistra di Guiebre e colpo di testa vincente di Grandolfo in anticipo sui difensori di casa. Al 30' Palermo vicino al gol con Odjer che tira dal limite costringendo Loria ad alzare in angolo.

Nella ripresa al 5' occasione per il Monopoli ancora con Grandolfo ma è bravo Pelagotti a opporsi al suo sinistro dal limite. Al 9' è Mercadante a concludere da dentro l’area, ma un suo compagno, Starita, smorza il tiro che Pelagotti può parare. Al 37' è il Palermo a sfiorare il gol con una conclusione dal limite di Silipo sulla quale Loria si salva in angolo. Poi ha una grossa chance Soleri, che però non trova la porta.

Al 42' il gol della vittoria dei rosanero, palla intercettata da Silipo che serve ottimamente Brunori. L’attaccante dall’interno dell’area di rigore fa il suo consueto movimento, si gira e insacca con il destro in diagonale. Premiato il coraggio di Filippi, che nella ripresa ha gettato dentro prima Soleri e poi Silipo, disegnando un Palermo a trazione decisamente anteriore.

