Il Palermo prosegue la corsa al vertice, sabato arriva la Paganese

Il Palermo prosegue la corsa al vertice della classifica di serie C. La (bella) vittoria casalinga contro il Potenza ha confermato il buon rendimento dei rosanero, sia al "Barbera" che lontano dai tifosi. I tre punti conquistati dalla squadra di Giacomo Filippi contro i lucani hanno consolidato il secondo posto con 26 punti, a quattro dal Bari che ha sconfitto 2-0 (ospiti furiosi per una rete annullata) la Vibonese al "San Nicola" e guarda tutti dall'alto con 30 punti in 14 partite. Al fianco del Palermo si conferm il Monopoli. I pugliesi hanno vinto 2-0 il derby casalingo contro il Taranto con protagonista Grandolfo, autore di una doppietta.

Accardi verso il recupero, Doda con l'Under 21 albanese

Sul fronte infermeria sembra davvero arrivata l'ora per Filippi di poter contare sull'intera rosa a disposizione. Andrea Accardi sembra sulla via del recupero: il difensore la scorsa settimana ha intensificato il lavoro per smaltire completamente l'infortunio rimediato lo scorso agosto e che lo tiene lontano dal campo. Il difensore albanese Doda è impegnato nelle gare di qualificazione dell'Under 21 e dopo la partita di domani (16 novembre) contro il Kosovo tornerà in gruppo. Al termine della sfida contro il Potenza, Valente è stato medicato dal responsabile sanitario dottor Roberto Matracia con sei punti di sutura nella regione parietale destra. Le condizioni del giocatore saranno rivalutate nei prossimi giorni.

Sabato al "Barbera" arriva la Paganese

Sabato i rosanero tornano in campo. Alle 14.30 De Rose (pronto al rientro dopo il turno di squalifica) e compagni ricevono al "Barbera" la visita della Paganese, reduce dal ko interno contro la Fidelis Andria (0-1) e ferma a quota 17 punti in classifica. Il centrocampista dei campani Marco Firenze non si fida dei rosanero: "Giocare a Palermo deve essere uno stimolo soprattutto per i più giovani - ha detto - perché non capita spesso di poter affrontare squadre di questo calibro e storia. Dobbiamo preparare bene la gara in settimana, il Palermo è una squadra forte, non sarà facile così come ogni partita”.

Le probabili formazioni

PALERMO (3-5-2): Pelagotti; Buttaro, Marconi, Perrotta; Almici, De Rose, Odjer, Luperini, Giron; Fella, Brunori.

Allenatore: Filippi.

PAGANESE (3-4-3): Baiocco; Zanini, Sbampato, Bianchi; Sussi Cretella, Tissone, Zito; Guadagni, Iannone, Firenze.

Allenatore: Grassadonia.

