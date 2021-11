Palermo-Potenza, Luperini al posto di De Rose: Accardi verso il rientro

In dirittura d'arrivo il rientro in squadra di Andrea Accardi. Il difensore, reduce da un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo di gioco dallo scorso agosto, ha iniziato a lavorare con il pallone in una seduta differenziata rispetto al resto della squadra. Nei prossimi giorni si capirà se tornerà nel gruppo rosanero e se il nome sarà nella lista dei convocati per il match che il Palermo giocherà (14 novembre) al "Barbera" contro il Potenza. Calcio d'inizio alle 14.30.

Conferma per Odjer, ballottaggio Marconi-Lancini

Il difensore Marconi, autore di una buona prova in trasferta ad Andria, dovrebbe mantenere il posto da titolare nella linea difensiva che il tecnico Giacomo Filippi ha in mente per la sfida contro i lucani. L'alternativa dell'ultima ora potrebbe essere Lancini. Il reparto, molto probabilmente a tre, sarà completato da Perrotta e Buttaro. A centrocampo l'assenza di De Rose, squalificato per un turno, dovrebbe essere colmata da Luperini. La fascia di capitano potrebbe passare a Marconi o, meno probabile, a Pelagotti. In mezzo conferma per Odjer, visto in buona condizione ad Andria, prezioso nel fluidificare la manovra dei rosanero. In attacco Fella e Brunori dovrebbero partire dal primo minuto. Entrambi sono andati a segno nella partitella d'allenamento. Le alternative in avanti non mancano: se l'allenatore di Partinico dovesse optare per due trequartisti, un posto sarebbe in ballo tra Floriano e Silipo. Soleri pronto a subentrare.

I lucani sperano nel recupero dell'attaccante Romero

Il Potenza, reduce dalla vittoria interna contro il Picerno (2-0) che è valsa la quindicesima posizione in graduatoria con 13 punti, prosegue la preparazione in vista della sfida al Palermo. La squadra lucana si sta dimostrando prolifica un pò in tutti i ruoli: i 14 gol siglati nelle prime tredici giornate di campionato hanno, infatti, la firma di dieci giocatori diversi. Sul fronte formazione potrebbe tornare a disposizione di mister Trocini l'attaccante Romero, reduce da un brutto infortunio. Non è escludere la presenza del giocatore inizialmente in panchina per poi subentrare nel corso della partita.

Le probabili formazioni

PALERMO: Pelagotti; Buttaro, Marconi (Lancini), Perrotta; Almici, Dall’Oglio, Luperini, Odjer, Valente; Fella (Silipo), Brunori.

Allenatore: Filippi

POTENZA: Marcone; Cargnelutti, Piana, Gigli, Coccia, Ricci, Zenuni, Sandri, Sepe, Volpe, Salvemini.

Allenatore: Trocini

Arbitro: Cavaliere di Paola

Classifica: Bari 27 punti; Catanzaro, Palermo, Monopoli 23; Turris 22; Foggia 21; Avellino, Virtus Francavilla, Taranto 20; Catania 19; Juve Stabia, Paganese 17; Campobasso, Picerno 16; Potenza, Monterosi 13; Messina 12; Latina 11; Vibonese, Fidelis Andria 9.

