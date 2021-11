Palermo-Potenza, Filippi senza De Rose e Doda: dubbi a centrocampo

Il Palermo ha ripreso gli allenamenti in vista della gara di domenica prossima (14 novembre) al "Barbera" contro il Potenza. Archiviato il successo sul campo della Fidelis Andria, la truppa di Giacomo Filippi si concentra sul match contro i lucani, primo di due impegni casalinghi per Pelagotti e compagni (sabato 20 novembre gara interna contro la Paganese) che i rosanero vogliono vincere per dare continuità al rendimento e soprattutto per proseguire la corsa al vertice della classifica. Il primo posto è occupato dal Bari con 27 punti, davanti ad un terzetto agguerrito composto dal Campobasso, dallo stesso Palermo e dal Monopoli. Il Potenza è reduce dalla vittoria interna contro il Picerno (2-0) che è valsa la quindicesima posizione in graduatoria con 13 punti.

Si svuota l'infermeria, ipotesi Fella-Silipo dietro Brunori

Sul fronte formazione, l'infermeria del Palermo dovrebbe svuotarsi nelle prossime ore. Il difensore Accardi, indisponibile dallo scorso agosto, nella scorsa settimana ha concluso il ciclo di terapia per recuperare dall'infortunio al polpaccio. Il calciatore ha seguito un percorso di riabilitazione in Spagna per velocizzare i tempi di recupero. Due le assenze certe per il match contro i lucani. Non saranno della partita il difensore Doda, convocato dal commissario tecnico dell'Albania U21 per le gare (venerdì 12 novembre e martedì 16 novembre) contro Slovenia e Kosovo. Il capitano De Rose è stato squalificato per un turno. Diffidato, era stato ammonito nel corso della gara di Andria. Nella formazione che l'allenatore di Partinico dovrebbe schierare contro il Potenza, la difesa dovrebbe avere in campo i volti di Buttaro, Marconi e Perrotta. A centrocampo il confermato Odjer con Luperini al posto di De Rose. Completano il reparto Almici, reduce da una buona prova con la Fidelis Andria impreziosita da un gol, Dall'Oglio e Valente. In attacco non è da escludere l'ipotesi con due trequartisti (Fella e Silipo) alle spalle di Brunori. A quel punto si dovrebbe ridisegnare la mediana. In avanti le alternative non mancano con i possibili innesti nel corso della gara di Soleri e Floriano.

Le probabili formazioni

PALERMO: Pelagotti; Buttaro, Marconi, Perrotta; Almici, Dall’Oglio, Luperini, Odjer, Valente; Fella (Silipo), Brunori.

Allenatore: Filippi

POTENZA: Marcone; Cargnelutti, Piana, Gigli, Coccia, Ricci, Zenuni, Sandri, Sepe, Volpe, Salvemini.

Allenatore: Trocini

L'arbitro è il calabrese Cavaliere

L'arbitro designato è Ermes Fabrizio Cavaliere della sezione di Paola, il primo assistente sarà Tiziana Trasciatti della sezione di Foligno, il secondo Stefano Galimberti di Seregno. Il quarto ufficiale sarà Davide Di Marco della sezione di Ciampino.

